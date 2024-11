CONSIGLIO REGIONALE APPROVA IL COLLEGATO AL BILANCIO – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 27 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 27 novembre 2024 *Tiero: “Legge sul Collegato al Bilancio pone basi solide per il rilancio

del Lazio”*

“Con la PL 170 relativa al Collegato al Bilancio, si pongono basi solide

per il rilancio della nostra regione. Questa legge contiene una serie di

norme che danno esecuzione a impegni assunti dalla Giunta con il

Governo. Affronta in modo efficace alcuni settori come agricoltura,

ambiente e transizione energetica. Vengono prese a cuore le politiche

sociali e di tutela della salute. A mio avviso si migliorano le normative

in materia di cultura, cinema, sport e sviluppo socio-economico del

territorio. Ringrazio l’assessore Righini, l’amministrazione Rocca ed i

colleghi di FdI e di maggioranza per aver condiviso questi provvedimenti

che vanno nella direzione della tutela di attività produttive essenziali

per l’economia laziale”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio