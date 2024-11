(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 24 novembre 2024 NOTA FARNESINA – VIOLENZA CONTRO LE DONNE: UNA “PANCHINA ROSSA” AL G7 DI FIUGGI-ANAGNI

Ci sarà una panchina rossa alla riunione del G7 di Fiuggi. Anche quest’anno il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale aderisce alla campagna di mobilitazione internazionale nella Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha deciso di portare il tema alla Ministeriale G7 Esteri di Fiuggi-Anagni.

Domani 25 novembre, durante la riunione ministeriale, verrà inaugurata una “panchina rossa” – in ricordo delle donne vittime di violenze e delle loro vite perdute – con l’apposizione di una targa commemorativa da parte dei Ministri degli Esteri presenti presso il Teatro comunale di Fiuggi, la cui facciata per l’occasione sarà illuminata di arancione.

L’iniziativa conferma l’attenzione che l’Italia, in qualità di Presidenza del G7, ha voluto dedicare al tema della prevenzione e del contrasto alla violenza su donne e ragazze, in particolar modo nelle numerose situazioni di conflitto, laddove la violenza sessuale è usata anche quale arma di guerra.

Tajani ha dichiarato che “l’Italia deve essere in prima linea per promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile. Dobbiamo fare di tutto e di più per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza a danno delle donne”.