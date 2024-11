Foto Notizia – Alassio protagonista ad ANCI Off con il convegno “La storia inglese di Alassio – Forza trainante per una rigenerazione culturale ed esperienziale”

(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 24 novembre 2024 Alassio protagonista ad ANCI Off con il convegno “La storia inglese di Alassio – Forza trainante per una rigenerazione culturale ed esperienziale”

All’ Urban Lab in Piazza Castello a Torino, nell’ambito di ANCI Off – l’evento organizzato in occasione della 41ª Assemblea Annuale dell’ANCI – si è svolto ieri pomeriggio il convegno “La storia inglese di Alassio – Forza trainante per una rigenerazione culturale ed esperienziale”. L’incontro, introdotto dal sindaco di Alassio Marco Melgrati e moderato dal dirigente del Settore Turismo e Cultura del Comune di Alassio Francesco Parrella, ha visto la partecipazione dell’avvocato e saggista Alessandro Bartoli.

Al centro dell’evento, la tematica del legame storico tra Alassio e la cultura inglese, patrimonio che negli anni ha plasmato l’identità della città, esplorando la possibilità di utilizzare questa risorsa come motore per attrarre un turismo esperienziale di qualità.

Alassio è tra i cento comuni italiani che sono stati selezionati tra tutti i comuni italiani per rappresentare l’Italia ad ANCI Off. Per l’intera durata dell’iniziativa – iniziata il 22 novembre e che termina oggi, domenica 24 novembre – il Comune di Alassio è presente con un proprio spazio dedicato in Piazza Castello.

———————-

Giulia Lazzeri

Ufficio Stampa

Comune di Alassio