Carenza di uova e prezzi in aumento: Gli americani affrontano sfide durante le festività natalizie

(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2024

Le festività natalizie del 2024 negli Stati Uniti sono segnate da una carenza di uova e da un notevole aumento dei prezzi, problemi che stanno complicando la preparazione dei tradizionali piatti delle feste. L’emergenza è attribuita a una combinazione di fattori: le epidemie di influenza aviaria altamente patogena (HPAI) e le difficoltà economiche legate all’inflazione.

La crisi delle uova nei negozi americani

Secondo un recente rapporto di CBS News , diversi supermercati in tutto il paese, come Whole Foods e Trader Joe’s, stanno registrando scorte limitate di uova. Gli stati con normativa che richiedono uova provenienti da galline allevare a terra sono stati particolarmente colpiti, poiché circa il 60% dei recenti casi di influenza aviaria è interessato proprio gli allevamenti senza gabbie.

Emily Metz, CEO e presidente dell’American Egg Board , ha spiegato che gli ultimi focolai si sono verificati in Utah, Oregon, California e Washington. La situazione è aggravata dal fatto che il 40% delle galline ovaiole statunitensi si trova in strutture senza gabbie, dove il virus sembra diffondersi con maggiore facilità.

Prezzi delle uova alle stelle

La carenza ha spinto i prezzi delle uova a livelli senza precedenti. Secondo i dati riportati, il costo delle uova è aumentato del 147% dall’inizio dell’amministrazione Biden-Harris, un dato che riflette l’ampia crisi inflazionistica che colpisce anche altri beni alimentari.

Gli esperti prevedono che i prezzi delle uova potrebbero rimanere elevati fino al 2025, mentre il costo medio di una dozzina di uova è passato da meno di $1,50 a circa $4 , con punte ancora più alte in alcune regioni.

Impatto dell’influenza aviaria

La situazione è stata aggravata dalla sospensione temporanea delle attività di grandi produttori di uova. Ad aprile, la Cal-Maine Foods, Inc. , il maggiore produttore statunitense di uova fresche, ha fermato la produzione in uno stabilimento del Texas dopo che circa 1,6 milioni di galline ovaiole e 337.000 pollastre sono state abbattute a causa di diffusione da aviaria influenzale.

Critiche e conseguenze politiche

La crisi ha alimentato il dibattito politico negli Stati Uniti. I critici delle politiche economiche dell’amministrazione Biden-Harris, come il vicepresidente eletto JD Vance , hanno sottolineato come l’inflazione abbia colpito duramente i consumatori. In un’intervista, Vance ha dichiarato:

“Quando Kamala Harris è entrata in carica, le uova costavano meno di $1,50 a dozzina. Ora costano circa $4. È l’effetto diretto delle politiche inflazionistiche della loro amministrazione”.

Nonostante la Casa Bianca abbia affermato che i prezzi dei generi alimentari stanno calando, molti americani percepiscono il contrario, con l’aumento del costo della vita che ha raggiunto livelli record negli ultimi 50 anni.

Prospettive future

Con le festività alle porte, le famiglie statunitensi si trovano a fare i conti con budget più stretti e meno disponibilità di prodotti essenziali. Mentre l’industria cerca soluzioni per contenere i danni, il recupero delle forniture di uova e la stabilizzazione dei prezzi richiederanno tempo.

La crisi delle uova è un’ulteriore dimostrazione di come eventi sanitari globali e sfide economiche possano avere un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini, evidenziando la necessità di strategie a lungo termine per affrontare queste emergenze.