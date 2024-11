DA CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD PER CONTO DI ELETTROMAR: Inaugurata a Pistoia la nuova sede operativa di Elettromar Group dedicata al settore ferroviario, duemila mq di superficie, 72 addetti ed una academy aziendale per formare nuovi tecnici specializzati

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 Inaugurata a Pistoia la nuova sede operativa di Elettromar Group dedicata al settore ferroviario: duemila mq di superficie, 72 addetti ed una academy aziendale per formare nuovi tecnici specializzati

Si consolida e cresce Elettromar Spa, azienda di automazione industriale di processo e di prodotto nata a Follonica nel 1981, in provincia di Grosseto, che ha oggi sedi anche a Piombino, Pistoia, Livorno, Viareggio, Firenze, Massa e Taranto.

Il gruppo comprende anche due società estere controllate, Elettromar Ltd con sede a Londra ed Elettromar Inc con sede fiscale a Miami e sede operativa a Buffalo, nello stato di New York.

Proprio a Pistoia, nella zona industriale di S. Agostino, si è appena inaugurata la nuova sede del nuovo polo produttivo che copre una superficie di circa 2000 mq e dove saranno operative più di 70 addetti, altamente qualificati .

L’ inaugurazione del nuovo stabile di Via San Donato porta a compimento il processo di trasferimento e concentrazione delle due unità produttive precedenti in un’unica entità organizzativa nella quale saranno implementati tutti i processi produttivi in essere, secondo un modello ispirato ai principi della lean production.

La storia di Elettromar a Pistoia è un percorso di crescita e resilienza.

Nata nel 1998 come unità operativa, all’interno dello stabilimento del cliente strategico, l’azienda ha colto le opportunità offerte dal mercato riuscendo ad ampliare rapidamente la propria presenza.

Nel 2020, in piena pandemia, quando il mondo stava versando in una profonda crisi legata al Covid, Elettromar ha saputo concretizzare la propria visione aziendale intorno al progetto pistoiese dando vita alla prima officina produttiva di via Udine, creando nuovi posti di lavoro per circa 15 nuovi addetti e, successivamente, nel 2022 ad una seconda realtà manifatturiera, generando opportunità occupazionali per ulteriori 20 nuove risorse qualificate.

“Siamo lieti di inaugurare la nostra nuova sede in Via San Donato 40 a Pistoia – dice Diego Gaggioli,CEO di Elettromar Spa, aprendo la cerimonia – Questo investimento rappresenta un traguardo strategico nella crescita e nel consolidamento della nostra presenza sul territorio e con questa apertura, desideriamo dare alla comunità pistoiese un segnale di fiducia, stabilità e riconoscenza.

La nostra scelta non è casuale: il distretto produttivo di Pistoia è un punto di riferimento, sia a livello nazionale che internazionale, ed il nostro obiettivo è contribuire attivamente al suo sviluppo, creando collaborazioni con le istituzioni locali, le scuole e le università per costruire una visione comune, contribuendo a trasformare questo territorio in un centro di eccellenza.

Elettromar ha un obiettivo chiaro: essere un partner affidabile per le aziende locali e globali e un riferimento per la crescita industriale ed il nostro nuovo stabilimento rappresenta un volano per la creazione di valore e lo sviluppo di competenze tecniche e produttive.

Qui, i nostri ingegneri, tecnici specializzati ed operativi collaboreranno per creare soluzioni all’avanguardia non solo nel settore ferroviario, ma anche nell’automazione industriale di processo, con un focus su mercati radicati nel territorio come quello del packaging alimentare.

Siamo convinti che la vicinanza ai nostri clienti consenta di offrire un servizio rapido, puntuale ed efficace e questo rappresenta un valore aggiunto per quelle aziende che cercano partner affidabili e innovativi.

Il 2024 ha rappresentato l’anno della razionalizzazione della strategia operativa e con questo nuovo investimento aziendale, dimostriamo ancora una volta la nostra capacità di adattarci e di guardare al futuro con ottimismo”

“L’azienda occupa principalmente tecnici altamente specializzati; – aggiunge Andrea Fratoni, azionista e consigliere di amministrazione – per ovviare alla diffusa carenza di queste figure sul mercato, è stata progettata ed è già operativa l’academy aziendale di Elettromar (a Follonica, Pistoia, Firenze e Livorno ) ovvero un progetto di formazione che ha l’obiettivo di selezionare e formare figure tecniche specializzate in un percorso qualificante nel settore dell’automazione industriale.

Realizzato con il patrocinio della Regione Toscana, ogni corso annuale rilascia un diploma di qualifica professionale con titolo certificato riconosciuto dall’UE e spendibile oltre che nel mercato del lavoro, anche come credito formativo universitario.

E’ in via di svolgimento l’edizione 2024/2025, mentre è in fase di progettazione l’edizione 2026.

La formazione continua del personale e l’attenzione allo scouting ed all’inserimento dei giovani talenti, provenienti da scuole e mondo accademico, è sempre stato un caposaldo dell’azienda per colmare il gap dato dal missmatch tra domanda ed offerta lavorativa, che penalizza il territorio a livello locale e nazionale”.

Intervento di Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana: