COMUNICATO STAMPA 22 NOVEMBRE – SELVANA, PROGRAMMATI DAL 28 AL 30 NOVEMBRE GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI GIUNTI DEL PONTE SUL FIUME LIMBRAGA TRA VIALE BRIGATA MARCHE E VIA ZANELLA

(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

SELVANA, PROGRAMMATI DAL 28 AL 30 NOVEMBRE GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI GIUNTI DEL PONTE SUL FIUME LIMBRAGA TRA VIALE BRIGATA MARCHE E VIA ZANELLA

I lavori verranno effettuati in orario notturno

Treviso, 22 novembre 2024

Si informa che da giovedì 28 e sabato 30 novembre, in orario notturno, verrà effettuato un intervento sul manto stradale in corrispondenza dei giunti di dilatazione del ponte sul Limbraga in corrispondenza della nuova rotatoria tra via Brigata Marche e via Zanella (quartiere Selvana).

A seguito di verifiche tecniche, infatti, è stato riscontrato un deterioramento troppo veloce dei conglomerati bituminosi. Si è pertanto ritenuto necessario intervenire mediante il riporto la stesa di un nuovo strato di asfalto maggiormente elastico al fine di assecondare il fisiologico spostamento delle strutture del ponte.

Dal punto di vista della viabilità, al fine di ridurre al minimo il disagio agli utenti, si è ritenuto necessario eseguire l’intervento nelle ore notturne avvalendosi di movieri con il seguente cronoprogramma: dalle ore 20 di giovedì 28 novembre alle ore 7 di venerdì 29 novembre e dalle ore 20 di venerdì 29 novembre alle ore 7 di sabato 30 novembre.

Nel caso in cui le condizioni meteo non fossero idonee per la realizzazione dell’intervento, sarà posticipato alla settimana successiva.