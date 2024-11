[Comune Palermo] Mobilità, emessa nuova ordinanza per lo svolgimento della manifestazione “Palermo in Rosa” in programma domenica 24 novembre

(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

ORDINANZA N° 1361 del 20/11/2024

Responsabile del Procedimento: E.Q. Arch. Francesco Palazzo

Estensore del procedimento: f.to Esp. Geom. Sferrazza Papa Alessandro

OGGETTO: Limitazione della circolazione veicolare e della sosta in alcune vie e piazze cittadine, per lo

svolgimento della manifestazione sportiva “Palermo in Rosa” in data 24 novembre 2024 Integrazione

O.D. n. 1290 DEL 06/11/2024

Il Responsabile E.Q.

SENTITO il Comando P.M. relativamente alla manifestazione sportiva “Palermo in Rosa” che di

svolgerà in data 24 novembre 2024 con la quale venivano chiuse al transito veicolare le vie e piazze

cittadine, interessate dal relativo percorso per la manifestazione in oggetto;

Vista la nota mail del 20/11/2024 dell’Ufficio Sport, Turismo e Gestione Impianti Sportivi, acquisita al

Municipale a trasmettere il necessario nulla osta all’Ufficio COIME, per lo spostamento dei new jersey

lungo l’itinerario della manifestazione di cui all’oggetto.

VISTA l’O.D. n. 1290 del 06/11/2024;

sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme

VISTO l’art.107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del

CONSIDERATO che per mero errore materiali non sono stati inseriti due provvedimenti inerenti al

percorso di svolgimento della manifestazione;

RITENUTO che è opportuno regolamentare la circolazione veicolare e pedonale, nelle vie e piazze

cittadine, come di seguito indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità;

Propone

Ad integrazione dell’O.D. n. 1290 del 06/11/2024 dalle ore 18.00 del giorno 23 novembre 2024 fino a

cessata esigenza.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto riportate vie e piazze:

Piazza F. Nascè intera Piazza;

Via Isidoro Carini Intero tratto.

Data: 20/11/2024

17:25:43 CET

Segue O.D.n° 1361 del 20/11/2024

ORDINA

Ad integrazione dell’O.D. n. 1290 del 06/11/2024 dalle ore 18.00 del giorno 23 novembre 2024 fino a

cessata esigenza.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto riportate vie e piazze:

Piazza F. Nascè intera Piazza;

Via Isidoro Carini Intero tratto.

Il COIME provvederà allo spostamento e riposizionamento immediatamente dopo il passaggio

dell’ultimo partecipante dei New Jersey posizionati nel tratto interessato alla manifestazione;

Saranno riaperti i dissuasori a scomparsa ubicati nella via Maqueda/Cavour;

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve

ritenersi sospesa.