(ACON) BILANCIO. CAPOZZI (M5S): MANOVRA RICCA, NON CONGELARE FONDI PREZIOSI

22 Novembre 2024

ven 22 novembre 2024 Trieste, 22 nov – "La manovra di bilancio illustrata

oggi dall’assessore regionale Zilli ? ancora pi? ricca rispetto

all’anno che si sta chiudendo: adesso, per?, siamo curiosi di

apprendere se e come cambier? da qui alla discussione davanti

all’Aula”. Lo evidenzia in una nota la consigliera regionale

Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle), ricordando che “un tema che

abbiamo voluto sollevare durante i lavori della I Commissione

integrata ? quello della capacit? di spesa. Nel 2023, infatti,

ben 250 milioni di euro non sono stati utilizzati

dall’amministrazione regionale: fra qualche settimana, perci?,

scopriremo quanti dei due miliardi ancora a disposizione saranno

effettivamente erogati ai vari beneficiari”.

“Dobbiamo evitare di avere ingenti cifre congelate – aggiunge la

Capozzi, facendo riferimento all’intervento in Commissione

dell’esponente dell’Esecutivo con delega alle Finanze – visto che

possono servire per abbassare le tasse a beneficio di cittadini e

imprese. Noi, comunque, continueremo a batterci per queste e

altre questioni nel corso delle prossime impegnative settimane”.

“Al momento non emergono grandi contrariet? alle norme

presentate- precisa la pentastellata -, essendoci anche aspetti

condivisibili come la volont? di rafforzare il settore sanitario,

viste le criticit? di cui soffre, sperando che questi interventi

possano fornire risposte ai cittadini rispetto ai disagi subiti e

che ci sia un’attenzione sempre maggiore per la prevenzione.

Nonostante le cospicue risorse messe a disposizione ogni anno

delle Aziende sanitarie e la continua percezione di una sanit? in

crisi che avvertono gli utenti, infatti, appare chiaro che il

problema ? dove e come si sceglie di intervenire”.

“In sede di II Commissione ci siamo altres? soffermati

sull’attenzione da dedicare necessariamente alla transizione

energetica anche da parte delle nostre imprese, apprezzando il

fatto che, dopo la bocciatura di un nostro emendamento

nell’Assestamento autunnale, arrivano 5 milioni di euro per gli

imprenditori che hanno investito in impianti fotovoltaici. Una

cifra, tuttavia – sottolinea la rappresentante del M5S -, ancora

insufficiente per scorrere tutte le domande pervenute. Pertanto

chiederemo da qui al voto finale di implementare queste risorse,

essendo ancora a disposizione del Consiglio regionale ben 80

milioni di euro circa”.

