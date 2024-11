Proficuo dialogo tra Italia e Francia in materia cyber

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

Il Segretario generale della Difesa e della Sicurezza Nazionale della Repubblica francese, prefetto Stéphan Bouillon ha incontrato il Direttore Generale dell’Acn, pref. Bruno Frattasi

Il segretario generale della Difesa e della Sicurezza Nazionale della Repubblica francese, prefetto Stéphan Bouillon, ha incontrato oggi pomeriggio, il Direttore Generale dell’Acn, pref. Bruno Frattasi.

Il SG Bouillon era accompagnato dall’ambasciatore Martin Briens. L’incontro si è svolto presso la sala Acutis della sede di corso d’Italia.

Nel corso della riunione vi è stata un’ampia disamina dei più rilevanti temi di sicurezza informatica: dall’analisi della minaccia, con riguardo all’entità e pericolosità degli attacchi cyber, in particolare di quelli ransomware, alla necessità di incrementare formazione e consapevolezza, entrambi fattori abilitanti di una efficace resilienza nazionale, dal processo di transizione al cloud alla sovranità digitale, europea e nazionale, con accenni infine all’importanza della collaborazione internazionale, in particolare quella italo-francese, che ha già conosciuto importanti momenti di stretta sinergia in occasione delle Olimpiadi di Parigi.

L’incontro, peraltro, ha fatto emergere piena sintonia tra le politiche di resilienza dei due paesi, sia sul piano normativo e regolamentare, sia su quello di protezione e risposta agli incidenti.

La prossima riunione del G7 Cybersecurity working group, convocata a Roma per il 3 dicembre, cui parteciperà anche l’ANSSI, la consorella transalpina di ACN, sarà l’occasione per riprendere in un contesto multilaterale il già proficuo dialogo italo-francese.