(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 OLBIA: PITTALIS (FI), “CON ZONE 30 SINDACO NIZZI HA OPERATO NELL’INTERESSE DELLA COMUNITA’”

“Desidero esprimere il mio pieno sostegno al sindaco Settimo Nizzi, che con coraggio ha scelto di mettere la sicurezza dei cittadini di Olbia al primo posto, introducendo le “zone 30” su tutto il territorio comunale. In un momento in cui il dibattito sulle limitazioni di velocità divide, è importante riconoscere l’importanza di decisioni che puntano a tutelare pedoni, ciclisti e automobilisti, migliorando la qualità della vita urbana. Pur nel rispetto delle modifiche al codice della strada, è doveroso sottolineare che il sindaco Nizzi ha agito nell’interesse della sua comunità. La sicurezza stradale non è mai una scelta illegittima ma un valore che tutti i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero avere a cuore.” Lo dichiara in una nota Pietro Pittalis, deputato e Segretario regionale di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma