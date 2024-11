Monza vince il premio Urbes Award 2024 – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

Monza vince il premio Urbes Award 2024

per la promozione di progetti in ambito sportivo

Monza, 21 novembre 2024. Monza conquista il primo posto dell’Urbes Award 2024 nella categoria “Città capoluogo di provincia di media e grande dimensioni da 50.000

a 200.000 abitanti”: premio per “la promozione della salute attraverso progetti per rendere la città viva e sportiva” che è stato consegnato oggi al Lingotto di Torino, in occasione della 41a Assemblea annuale ANCI.

Premiati, tra gli altri, anche i comuni di Verona, Tivoli, Chioggia, Cuneo e Valdobbiadene.

Il premio. Il riconoscimento, giunto alla terza edizione, è promosso dalla rivista URBES in collaborazione con l’Health City Institute e il network CITIES+.

I premiati sono stati selezionati dalla giuria sulla base delle segnalazioni delle candidature pervenute da qualificati esperti del mondo accademico, sociale, economico, dello sport, della comunicazione, della salute e del benessere.

Monza e l’attenzione allo sport. La città di Monza, premiata per gli sforzi per rinnovare e ravvivare lo sport in città, ha raggiunto numerosi traguardi in quest’ambito negli ultimi mesi: dal rifacimento in erba sintetica del campo da rugby del centro sportivo Chiolo Pioltelli attraverso fondi PNRR, ai lavori di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche negli spogliatoi dello Stadio Sada, passando per gli interventi sulle piscine cittadine e le palestre scolastiche a disposizione delle scuole e delle associazioni sportive del territorio.

Oltre alle competizioni di carattere internazionale e nazionale in città, sono molti gli eventi e le iniziative che mirano a valorizzare lo sport come occasione d’incontro, apprendimento e diffusione della cultura del benessere, quali lo SportCity Day, il Festival dello Sport, le gare podistiche del trofeo Monza Corre, così come per il mondo della scuola sono attivi in città progetti quali Sport per te, che propone corsi extracurricolari presso le palestre delle scuole primarie in collaborazione con 19 Associazioni Sportive monzesi.

“Il Comune di Monza – osserva l’Assessore allo Sport Viviana Guidetti – sta investendo risorse non solo per intervenire sugli impianti e promuovere le attività sportive in città, ma anche per fare sempre più rete con le società del territorio al fine di valorizzare e coltivare la ricca cultura dello sport presente in città. Il premio Urbes Award Bene Comune è un riconoscimento di questi sforzi compiuti in sinergia dall’Amministrazione e dalle realtà sportive della città”.