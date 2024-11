CS FISH: LO SPORT COME MOTORE DI INCLUSIONE E BENESSERE SOCIALE

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 Gen. le collega,

questa mattina FISH è stata audita in VII Commissione permanente del Senato sulla proposta di legge n. 992.

Di seguito il comunicato stampa.

COMUNICATO STAMPA

FISH: LO SPORT COME MOTORE DI INCLUSIONE E BENESSERE SOCIALE

Roma, 21 novembre – FISH esprime il suo pieno sostegno alla proposta di legge n. 992, sul quale il presidente Vincenzo Falabella è stato audito presso la VII Commissione permanente del Senato questa mattina. Il provvedimento, che mira a valorizzare il ruolo sociale dello sport, rappresenta un passo avanti significativo verso una società più inclusiva e coesa. L’attività sportiva non solo rafforza la salute fisica e psicologica, ma contribuisce a rimuovere ostacoli sociali e a costruire un tessuto comunitario più solidale, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione, che al comma 7 dell’articolo 33 riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme, e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

La memoria presentata da FISH sottolinea l’importanza di rendere lo sport accessibile a tutti, attraverso misure che includano programmi specifici per le persone con disabilità, la formazione di personale qualificato e la definizione di standard minimi per i servizi sportivi adattati. La Federazione propone inoltre che tali misure vengano integrate in ogni iniziativa dedicata al potenziamento dello sport a livello scolastico e territoriale. Accogliendo con favore l’attenzione dedicata al ruolo educativo dello sport, FISH sottolinea la necessità di garantire che ogni intervento legislativo risponda ai bisogni concreti di tutte le fasce di popolazione, incluse quelle più vulnerabili.

“La promozione dello sport come veicolo di inclusione sociale e coesione è una priorità che condividiamo pienamente. Lo sport è un diritto ed un’opportunità per tutti. Auspichiamo che vengano introdotti i correttivi necessari per rendere questo disegno di legge davvero inclusivo e capace di rispondere alle esigenze di ogni cittadino”. A dirlo il presidente FISH, Vincenzo Falabella.

Cordialmente,

Ciro Oliviero

Responsabile comunicazione FISH – Ets

Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

Via Guidubaldo del Monte 61 – 00197 Roma