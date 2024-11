CONFERENZA STAMPA – Cittiglio, venerdì 29 novembre, ore 11.00

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 Cari Giornalisti,

per venerdì prossimo, 29 novembre, alle ore 11.oo, nella sala Riunioni al secondo piano del Nucleo antico dell’Ospedale di Cittiglio, è convocata una conferenza stampa per ringraziare il signor Luigi Cardin e il Lions Club Luvinate Campo dei Fiori di una generosa donazione dedicata alla Chirurgia generale Cittiglio-Angera, diretta dal Dott. Stefano Rausei.

In particolare, la donazione è il frutto di una bella storia di riconoscenza e solidarietà che ha per protagonisti proprio il signor Cardin e il Dott. Rausei e da cui è scaturita l’iniziativa “Colpi di generosità”, gare di golf a scopo benefico che continueranno anche nel 2025, anche grazie al supporto del Lions Club di Luvinate Campo dei Fiori.

