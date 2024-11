(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

BEKO, FERRARA (M5S): URSO VENGA IMMEDIATAMENTE IN AULA A CHIARIRE

ROMA, 21 NOV. – “Urso deve venire immediatamente in aula a dirci cosa intende fare sull’indigeribile piano di ristrutturazione annunciato da Beko in Italia, che prevede la chiusura di due stabilimenti a Siena e Comunanza (Marche) e la riduzione drastica della fabbrica di frigoriferi di Cassinetta di Biandronno in Lombardia, con duemila lavoratori che tra pochi mesi verranno licenziati. Le destre hanno citato ancora una volta l’utilizzo del “Golden Power”, meccanismo che noi abbiamo sempre sostenuto e persino rafforzato negli anni passati, ma che in questo caso non va a incidere sugli assetti aziendali. Di fronte a un quadro simile il titolare del Mimit, che ieri all’incontro non si è nemmeno presentato, ha il dovere di venire in Parlamento immediatamente. Con lui a dettare le politiche industriali al paese la produzione è in calo da venti mesi e i tavoli di crisi si stanno moltiplicando. La chiusura degli stabilimenti di Beko, ex Whirlpool, rischia di falcidiare anche centinaia di imprese dell’indotto degli elettrodomestici. E’ necessario scongiurare questa ecatombe occupazionale”. Così in una nota il deputato M5s Antonio Ferrara.

