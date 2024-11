SHARING MOBILITY:8° RAPPORTO, VOLA BIKE SHARING, MENO MONOPATTINI, 95% FLOTTA GREEN

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 Gentilissimi, è stato presentato oggi l’Ottavo Rapporto Nazionale sulla

sharing mobility, da cui emerge che la sharing mobility italiana è ormai un

comparto maturo: dopo anni di crescita, tra il 2023 ed il 2024, infatti, il

numero di noleggi totali e le percorrenze totali dei servizi in sharing

rimangono *sostanzialmente stabili*, così come il fatturato complessivo del

settore,178 milioni di € nel 2023.La flotta italiana della sharing mobility

di 81.000 veicoli è composta per l’86% da monopattini e biciclette

(rispettivamente 44% e 42%), per il 9% da auto per il 5%da scooter. La

percentuale di veicoli a zero emissioni è altissima: il 95%. Grazie per

l’attenzione Federica Cingolani (comunicato e grafici in allegato)

