L’ambasciata americana in Ucraina chiude per timore di un possibile raid aereo su larga scala

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

L’ambasciata statunitense in Ucraina ha sospeso le operazioni mercoledì a causa di informazioni su un possibile raid aereo su larga scala. Secondo una dichiarazione ufficiale, il personale dell’ambasciata è stato istruito a rifugiarsi sul posto per motivi di sicurezza.

Avviso di sicurezza per i cittadini statunitensi

“L’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha ricevuto informazioni specifiche su un potenziale attacco aereo significativo il 20 novembre. Per eccesso di cautela, l’ambasciata sarà chiusa ei dipendenti dell’ambasciata hanno ricevuto l’ordine di rifugiarsi sul posto”, si legge nella dichiarazione ufficiale.

L’ambasciata ha invitato i cittadini americani in Ucraina a:

Prepararsi a eventuali allarmi di raid aerei;

Monitorare costantemente gli aggiornamenti delle autorità locali;

Individuare i rifugi più vicini e seguire le istruzioni.

L’avviso sottolinea il rischio di un’escalation e il bisogno di massima allerta per chiunque si trovi sul territorio ucraino.

Contesto della tensione

L’allerta arriva il giorno successivo a un attacco ucraino che ha coinvolto i missili ATACMS di fabbricazione statunitense. Per la prima volta, tali missili sono stati utilizzati contro il territorio russo, segnando un’escalation significativa nel conflitto. L’uso di questi armamenti avanzati potrebbe aver intensificato il rischio di ritorsioni da parte russa, aumentando la possibilità di attacchi su larga scala in Ucraina.

Secondo esperti militari, il raid aereo temuto potrebbe essere parte di una risposta coordinata dalla

Impatto diplomatico

La chiusura dell’ambasciata americana rappresenta un ulteriore segnale delle difficoltà operative per le missioni diplomatiche nei territori di conflitto. Questa misura precauzionale mette in evidenza la crescente preoccupazione per la sicurezza, non solo per i diplomatici ma anche per i civili ei cittadini stranieri presenti in Ucraina.

L’evento evidenzia il clima di crescente tensione nell’area, con le ambasciate straniere che cercano di bilanciare il loro impegno a rimanere operativi con la necessità di garantire la sicurezza del personale.

Preparativi per un potenziale raid

Le autorità ucraine hanno invitato la popolazione a intensificare le misure di sicurezza, a localizzare i rifugi ea essere pronti a rispondere agli allarmi in tempi brevi. Nel frattempo, osservatori internazionali monitorano attentamente la situazione, preoccupati per un’escalation che potrebbe destabilizzare ulteriormente la regione e complicare gli sforzi diplomatici.

Questa situazione conferma ancora una volta quanto sia fragile e imprevedibile l’attuale equilibrio in Ucraina, mentre il conflitto continua ad esercitare pressione su tutti gli attori coinvolti.