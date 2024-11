cs storia e memoria

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

Aps Pro Loco ha concluso da poco il percorso "Storia e Memoria", ciclo di

incontri per ricordare l’80’ anniversario della liberazione e la Linea

Gotica, che si è svolto con il patrocinio del Comune di San Giovanni in

Marignano.

I primi tre incontri hanno inquadrato il contesto storico con il prof.

Daniele Diotallevi, Daniele Susini e Maurizio Casadei e l’arch. Marco

Musmeci, partendo dagli esordi del conflitto fino alla liberazione.

L’ultimo incontro è stato invece uno spettacolo teatrale tenuto al Teatro

“A. Massari”, “Sitembre dè ’44” a cura di Mauro Vanucci, che ha presentato

un monologo in dialetto romagnolo, storia vera di guerra, vita e memoria.

Si è trattato di quattro appuntamenti per approfondire tematiche storiche,

ma anche rivivere un tempo complesso e molto difficile.

Sottolinea Aps Pro Loco: “Siamo davvero contenti della partecipazione della

cittadinanza a questo ciclo di incontri che sottolineano il valore della

nostra storia, e la necessità di divulgarla a promuoverla. Ci fa

particolarmente piacere sostenere occasioni come questa che valorizzano il

recupero della tradizione e cultura del territorio”.

