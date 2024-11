SICUREZZA STRADALE, IL MIT: NESSUN INASPRIMENTO DELLE MULTE, SANZIONE PER VIOLAZIONE LIMITE DI VELOCITA’ TRA 10 E 40 KM/H

(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

L’articolo 142, comma 8 del Codice della strada vigente punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti di velocità.

Con le modifiche introdotte dal ddl sicurezza stradale, si prevede che soltanto se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata tra 220 e 880 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

Si evidenzia che nella prassi la sanzione è applicata sempre nell’importo del minimo (mai del massimo), con possibilità di pagamento ridotto del 30 per cento se si paga entro 5 giorni.

Il massimo edittale si prende a riferimento solo in caso di mancato pagamento entro 60 giorni: in tal caso, la sanzione è dovuta nei limiti della metà del massimo edittale.

SANZIONI PER DIVIETO DI SOSTA

La violazione del divieto di sosta era e resta per tutti a 42 euro.

Con il ddl sicurezza stradale sono introdotte variazioni solo in questi due casi specifici:

1) Nei casi di divieto di sosta e di fermata per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote sulle intersezioni o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi TPL la sanzione prevista a normativa vigente viene aumentata:

nel minimo edittale da 41 a 87 euro

nel massimo edittale da 168 a 328 euro

2) Nei casi di sosta su aree riservate ai disabili le sanzioni sono raddoppiate:

per i ciclomotori la sanzione, attualmente da 80 a 328 euro, viene elevata a 165-660 euro;

per gli altri veicoli la sanzione, attualmente da 165 a 660 euro, viene elevata a 330-990 euro.

Anche in questo caso, valgono le considerazioni del punto precedente sull’applicazione del minimo e massimo edittale.

Così fonti del Mit.