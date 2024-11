Dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori le congratulazioni a Michele de Pascale

(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 “Le più vive congratulazioni a Michele de Pascale per il risultato ottenuto alle elezioni per la presidenza della Regione Emilia-Romagna”: così in una nota il Presidente dell’Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Gabriele Ferrieri.

“Come principale organizzazione nazionale sul tema giovani e innovazione rappresentante di più di 5mila stakeholder in Italia – ha annunciato il Presidente Ferrieri (già ForbesU30) – ci mettiamo a disposizione con la nostra community e le nostre priorità, a partire dall’impegno per un importante azione legata alla valorizzazione dell’innovazione e al sostegno delle imprese del territorio. Come Angi abbiamo già avuto il piacere di portare il nostro contributo nella creazione degli innovation district e aree startup per tutto il palinsesto fiere di Italian Exhibition Group a Rimini per sostenere i giovani e il mondo startup. L’auspicio è quello di poter ampliare tale azione con un percorso sinergico a fianco della Regione Emilia-Romagna per renderla sempre piu un polo di eccellenza sul fronte innovazione e progresso tecnologico”.