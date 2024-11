(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 Dalla Chiesa, “Oggi no condizioni per ritorno terrorismo ma attacchi a Governo e polizia inaccettabili”

“Il clima di oggi ricorda in qualche modo quello del pre-terrorismo vissuto negli anni 70, i cosiddetti anni di piombo, ma non credo che oggi ci siano le condizioni perché il terrorismo, quello che io come tanti altri abbiamo vissuto sulla nostra pelle, quello in cui c’era quasi un morto al giorno, possa tornare. Ricordo che una volta mi sono ritrovata due persone, identificate poi come terroristi, dentro l’androne del palazzo dove vivevo e, scendendo le scale, non ero nelle condizioni di poter tornare indietro. Avevo capito immediatamente la situazione di pericolo, ma per fortuna sono riuscita ad infilarmi nell’appartamento di una signora che aveva lasciato la porta socchiusa per fare asciugare il pavimento, e ho chiamato i carabinieri. Mio padre era a capo delle supercarceri. Questo è il clima che vivevamo”.

Lo ha detto Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, ospite a Quarta Repubblica.

“All’epoca c’era una ideologia, sbagliata quanto si vuole, che era quella di sovvertire le regole del sistema con la violenza. Oggi non è così, i ragazzi in piazza che contestano sono meno colti, e usano stupidamente, strumentalmente la loro protesta. Ma gli attacchi di oggi alla polizia, però, sono gli stessi di quegli anni, cercano a tutti i costi lo scontro, lanciano di tutto contro gli agenti, sanpietrini o pali, bottiglie di vetro, mentre la polizia è ferma e cerca di non reagire. Da quando è nato il governo Meloni c’è un clima di attacco contro chiunque e qualunque cosa, anche se si dice un “buongiorno” sbagliato. E’ inaccettabile. La violenza è fatta di tante cose, si parte dal niente e si arriva all’ordigno di Torino. La sinistra deve finalmente dire che è dalla parte della polizia, e delle istituzioni, senza “ma” o distinguo vari.La polizia, oggi come allora, è sempre stata presa di mira, bisogna imparare a stare dalla loro parte”, ha concluso.

