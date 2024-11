Comune di Giussano / Comunicato stampa – Donazioni libri

(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Una nuova procedura per donare libri alla Biblioteca CivicaLe donazioni contribuiscono ad aumentare il patrimonio librario del Comune e potranno essere utilizzate anche per progetti di promozione della lettura

Una nuova procedura per donare libri alla Biblioteca Civica “Don Rinaldo Beretta”: attraverso una delibera di Giunta, è stato predisposto un disciplinare per le donazioni documentarie al polo culturale di Giussano. Tutti i cittadini hanno infatti l’opportunità di contribuire all’incremento del patrimonio documentario e la Biblioteca Civica può accettare in donazione da privati ed enti materiale bibliografico moderno, decidendone poi l’utilizzo in modo autonomo.

Il materiale donato potrà entrare a far parte del patrimonio del circuito di BrianzaBiblioteche o, ad esempio, essere destinato ai progetti di promozione della lettura attivati dall’assessorato alla Cultura del Comune di Giussano, anche in collaborazione con altre realtà presenti sul territorio, o ad altre iniziative promosse dalla Biblioteca Civica.

Fra i materiali (in ottime condizioni) che si possono donare rientrano opere di narrativa con data di pubblicazione non antecedente a 15 anni e opere di saggistica con data di pubblicazione non antecedente a 10 anni, oltre a opere per ragazzi, graphic novels e fumetti. Il personale della Biblioteca potrà valutare l’acquisizione di volumi allegati a quotidiani e periodici, CD musicali o DVD e testi universitari.

Restano esclusi dalle donazioni materiali auto-prodotti o auto-pubblicati, opere giuridiche e scientifiche di contenuto non più attuale, opere incomplete, guide turistiche edite da più di 2 anni, dizionari editi da più di 5 anni, videocassette, audiocassette e testi scolastici.

Il materiale da donare dovrà essere consegnato presso il desk della Biblioteca di Giussano e saranno accettate donazioni dirette fino ad un massimo di 20 volumi per volta. Per quantità maggiori è richiesto l’invio di una e-mail alla Biblioteca con l’elenco dettagliato delle opere che si intende donare. La consegna potrà avvenire presentandosi al desk prestiti da martedì a sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Giussano, 19 Novembre 2024