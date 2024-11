Umbria: Sereni (Pd), gioia per risultato Proietti e PD

(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2024

“Una vittoria piena, frutto di una battaglia limpida nella quale si sono confrontate due idee alternative di Umbria. Sono state riconosciute e premiate la competenza, la serietà e l’entusiasmo di Stefania Proietti, le sue capacità amministrative e il suo profilo civico. E’ stata premiata l’unità ampia delle forze progressiste e democratiche che si sono riconosciute in un progetto per l’Umbria basato sulle vere emergenze della nostra comunità regionale: sanità pubblica, welfare, lavoro dignitoso, infrastrutture, sviluppo sostenibile, innovazione. Non posso che esprimere soddisfazione anche per l’importante risultato del Partito Democratico che, sotto la guida di Elly Schlein, si conferma il primo partito anche in Umbria. Resta la preoccupazione e l’amarezza per l’alta percentuale di astensione, che dovremo continuare a contrastare investendo, anche dal governo regionale come già avviene a Perugia, su nuovi strumenti di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine”. Così in una nota Marina Sereni della segreteria del Partito Democratico.

Roma, 18 novembre 2024