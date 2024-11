(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 18 novembre 2024 REGIONALI E-R, M5S: DE PASCALE HA VINTO CON NOSTRO CONTRIBUTO, CONTRO ATTACCO DI QUESTA DESTRA

“Grande soddisfazione per la vittoria di De Pascale, risultato che testimonia la forza e la coerenza di una coalizione il cui programma disegna una traiettoria politica nuova per l’Emilia-Romagna. Grazie al nostro contributo, abbiamo posto le basi per una regione più verde e sostenibile, più inclusiva e innovativa. Le politiche di discontinuità tracciate con questa vittoria rappresentano una risposta concreta e ambiziosa alle sfide del nostro tempo”. Lo scrivono in una nota il Senatore Marco Croatti, Gabriele Lanzi e la Consigliera regionale uscente Silvia Piccinini. “Siamo inoltre soddisfatti – aggiungono – per aver respinto l’attacco di questa destra, le cui ricette sbagliate e pericolose avrebbero compromesso i valori e il futuro della nostra terra. Il dato dell’astensionismo rappresenta un dolore profondo per chi crede nella possibilità di cambiare ciò che non va attraverso gli strumenti democratici. La disillusione e la sfiducia verso la politica feriscono al cuore la democrazia stessa, lasciando spazio alla frustrazione e al disimpegno. Questo è un segnale di allarme che dobbiamo affrontare con determinazione, dimostrando che non tutti i politici sono uguali e che il cambiamento è possibile. Il risultato del M5S – concludono – è frutto della determinazione per un futuro migliore, piú inclusivo e sostenibile”.

