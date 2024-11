1° comunicato stampa del 17 novembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 17 novembre 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

VILLA LITERNO (CE). REALIZZAVA SITI TRUFFA “IN HOUSE”. 36ENNE SCOPERTO E

DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

È stato grazie all’incrocio dei dati telematici e delle segnalazioni

ricevute, che carabinieri della Stazione di Villa Literno, nel casertano,

sono riusciti a risalire all’identità del 36enne che nel pomeriggio di ieri

è stato denunciato in stato di libertà per truffa.

Quando i militari hanno bussato alla sua parta l’uomo, che non avrebbe mai

immaginato di essere scoperto e localizzato, ha subito cercato di liberarsi

di due smartphone in suo possesso lanciandoli da una delle finestre

dell’appartamento.

I dispositivi elettronici, recuperati e sequestrati, sono risultati,

nonostante la caduta, perfettamente funzionanti e privi di password di

protezione.

Uno dei due, era aperto su una delle più note app di messaggistica, nella

quale i militari hanno potuto riscontrare la presenza di diverse chat nelle

quali il 36enne interloquiva con i presunti committenti per i quali

realizzava siti web.

Tutte le attività informatiche, completate e in corso di perfezionamento,

erano volte alla realizzazione di piattaforme in grado di adescare e

truffare ignari acquirenti alla ricerca di motori e parti di ricambio per

auto.

Il modus operandi utilizzato era sempre lo stesso, assicurare fittiziamente

la disponibilità e la spedizione di articoli inesistenti e farsi pagare in

anticipo attraverso ricariche su carte e conti intestate a terzi.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati inoltre rinvenuti e

sequestrati un terzo smartphone, un computer laptop, un tablet e 14 carte

prepagate.