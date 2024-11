(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 “Mi spezzo ma non mi piego. Davide Romano, giornalista e scrittore” di

Arianna La Corte

“Il giornalismo è una missione, non un mestiere” scriveva Indro Montanelli,

e questa massima sembra incarnarsi perfettamente nel percorso professionale

di Davide Romano. “Frangar, non flectar. Mi spezzo ma non mi piego” –

questo motto latino rispecchia l’essenza del suo approccio al giornalismo.

Come diceva Tiziano Terzani: “Il vero giornalista deve essere prima di

tutto un uomo libero”. Romano incarna questa libertà attraverso le sue

inchieste coraggiose e la sua penna intransigente. La sua carriera è stata

guidata da quello che Giorgio Bocca definiva “il dovere della

testimonianza”, portandolo a investigare su temi scottanti dalla politica

alla giustizia sociale.

“Il giornalismo è stampa libera o non è”, affermava Alberto Moravia, e

Romano ha fatto di questa indipendenza il suo marchio distintivo.

Nonostante le campagne diffamatorie e i tentativi di intimidazione, ha

mantenuto salda la sua integrità professionale.

Autore di 18 libri, Romano si ispira a quanto sosteneva Enzo Biagi: “Il

giornalismo deve raccontare la verità, anche quando è scomoda”. I suoi

testi vanno oltre la cronaca, offrendo analisi approfondite delle dinamiche

sociali contemporanee.

Come scrisse Anna Politkovskaja: “Il dovere di un giornalista è cercare la

verità e raccontarla”. Romano persegue questo ideale con uno stile asciutto

e diretto, ponendosi nella tradizione dei grandi cronisti italiani che

vedono nel giornalismo uno strumento di responsabilità civile.