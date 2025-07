(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 DL ILVA, PATUANELLI (M5S): AL LAVORO AFFINCHÈ EMENDAMENTO POGLIESE SIA RITIRATO

ROMA, 17 LUGLIO 2025 – “L’emendamento al decreto Ilva firmato da Salvo Pogliese di FdI è abominevole, tanto nel metodo quanto nel merito. Forse la maggioranza, e lo stesso Pogliese, credevano che l’operazione sarebbe passata sotto silenzio ma così non è stato: il Movimento 5 Stelle se n’è accorto e lo ha denunciato. Ora siamo al lavoro affinché l’emendamento venga ritirato quanto prima. In questi anni maggioranza e Governo hanno già abbondantemente minato i diritti dei lavoratori. Neutralizzare addirittura per legge lo scudo rappresentato dall’art. 36 della Costituzione, introducendo un maldestro tentativo di deroga, sarebbe un ennesimo e inaccettabile schiaffo. Si fermino subito”. Così in una nota il capogruppo del M5S al Senato Stefano Patuanelli.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle