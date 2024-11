(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 Sanremo: il Comune commemora i Caduti di Nassiriya

Martedi 12 Novembre 2024, l’Amministrazione comunale di Sanremo, in

collaborazione con l’ associazione nazionale Carabinieri, ha ricordato

i Caduti di Nassiriya nel 21esimo anniversario.

Alle 10, al Monumento ai Caduti di Nassiriya in via Nino Bixio, si è

svolta la cerimonia in onore dei Caduti, con la deposizione di una

corona di alloro offerta dal Lions Club Sanremo Host e la Benedizione

del Diacono in servizio nell’ Arma dei Carabinieri Alex Dellerba.

Alle 11.15, alla Chiesa dei Frati Cappuccini, si è svolta la Santa

Messa Solenne celebrata da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo della

Diocesi Ventimiglia- Sanremo.

Christian Flammia