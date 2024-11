Comunicato stampa | Orientamento, consulenze personalizzate e tecnologie innovative per il futuro del lavoro: Umana a Job&Orienta 2024

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 Carissimi,

qui di seguito, e [ https://www.umana.it/news/umana-a-joborienta-2024/ | a questo link ], il comunicato sulle attività di Umana a Job&Orienta 2024, il Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, dal 27 al 30 novembre alla Fiera di Verona.

Orientamento, consulenze personalizzate e tecnologie innovative per il futuro del lavoro.

Umana a Job&Orienta 2024

Orientamento, consulenze personalizzate

e tecnologie innovative per il futuro del lavoro

Umana partecipa anche quest’anno a Job&Orienta, il Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, che si terrà dal 27 al 30 novembre 2024 alla Fiera di Verona . In questa 33^ edizione, dedicata al tema “ Persone, Cultura, Tecnologie. Per un nuovo Umanesimo europeo ”, Umana presenta un ricco programma di attività rivolte a studenti, famiglie, docenti e operatori del settore, rinnovando l’impegno a supportare i giovani nel loro percorso formativo e professionale, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mondo del lavoro.

In calendario, fra gli altri, tre eventi con Umana protagonista:

* “ Meet & Greet con un giocatore dell’Umana Reyer Venezia ” (27 novembre, alle 12:00, stand Umana), momento di incontro per discutere i valori dello sport e la loro importanza nel percorso formativo;

* “ CHIPS POWERING THE FUTURE ” (28 novembre, dalle 9:30 alle 11:30, Sala Vivaldi), evento di approfondimento sulla microelettronica, con ospiti speciali, organizzato da ANIE in collaborazione con Umana;

* “ IT’S THE FUTURE. Il futuro degli ITS ” (29 novembre, alle 10:30, Sala Verdi), evento dedicato al ruolo degli ITS nel panorama della formazione professionale, con l’intervento di Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana .

Durante i giorni di fiera, Umana realizzerà un percorso di workshop tematici di orientamento, “ A Scuola di Lavoro con Umana ”, per aiutare i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro, affrontando i temi più cruciali per il loro futuro professionale:

* “ Talent Map ” (dalle 9:30 alle 9:50 e dalle 14:00 alle 14:20), dove i partecipanti saranno guidati a progettare il proprio futuro, individuando obiettivi e competenze da sviluppare;

* “ Colloquio di Lavoro Vincente ” (alle 10:00 e alle 14:30), con consigli pratici per presentarsi al meglio ai selezionatori;

* “ Soft Skill Tool Box ” (alle 10:30 e alle 15:00), per riconoscere e sviluppare le proprie competenze trasversali;

* “ To Do List per il Primo Giorno di Lavoro ” (alle 11:00 e alle 15:30), per prepararsi all’inserimento in azienda;

* “ Brand Identity ” (alle 11:30 e alle 16:00), un approfondimento su personal branding, web reputation e networking.