[Comune Palermo] Sciopero dei lavoratori dell’Amat. Dichiarazione consigliere Chinnici

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 “L’ennesimo sciopero proclamato dai lavoratori dell’Amat rende

necessario accelerare il confronto tra la società partecipata e il

Comune di Palermo sul nuovo piano industriale, a cui far seguire il

nuovo contratto di servizio. La città ha bisogno di un servizio di

trasporto pubblico efficiente e i lavoratori pongono temi che devono

essere al centro del dibattito politico delle prossime settimane.

Chiediamo all’Amat e al socio unico di incrementare gli sforzi per

arrivare a una rapida definizione del piano”.

Lo dichiara Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in

Consiglio comunale.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo