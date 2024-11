com. stampa “Camminare con gusto”: al via i tour alla scoperta di borghi, botteghe e sapori toscani

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

"CAMMINARE CON GUSTO", AL VIA I TOUR ALLA SCOPERTA DI BORGHI, BOTTEGHE E SAPORI TOSCANI

Prosegue il progetto avviato a giugno 2024 da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma regionale Vetrina Toscana. Dopo la fase formativa rivolta ad esercenti e ristoratori, ora si entra nel vivo con la creazione di ‘walking tour’ che uniscono arte, storia e tradizioni culinarie. Le presentazioni alla stampa: il 20 novembre a Pistoia, il 21 a Bolgheri (LI), il 26 a Poggibonsi (SI), il 29 a Lucca e il 5 dicembre a Marina di Pisa e il 12 dicembre a Roccatederighi (GR).

Sarà Pistoia ad aprire mercoledì 20 novembre 2024 “Camminare con gusto”, la serie di percorsi alla scoperta di borghi, botteghe e ristoranti tipici che coinvolge anche i Centri Commerciali Naturali di Bolgheri (LI), Poggibonsi (SI), Lucca, Marina di Pisa e Roccatederighi (GR). In totale, sei itinerari “slow” che chiunque potrà percorrere a piedi, grazie ai QR Code nelle vetrine che danno accesso a mappe e informazioni digitalizzate. Così, basteranno uno smartphone, voglia di avventura e buon spirito di osservazione per scoprire l’arte, la storia, le tradizioni culinarie e tanti aneddoti legati a persone e attività economiche del posto.

L’iniziativa è realizzata da Confcommercio Toscana nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana, nato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche tipiche con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

Sono stati coinvolti esercenti e ristoratori che, dopo una prima fase formativa, sono passati, con l’aiuto di alcuni esperti, alla creazione di itinerari da proporre ai visitatori. In ogni destinazione i walking tour di “Camminare con gusto” mettono in rete ristoranti e botteghe tipiche aderenti a Vetrina Toscana con mete artistiche, paesaggistiche e monumentali note e meno note. Tra le informazioni che gli utenti potranno scaricare, anche quelle inerenti ricette tipiche da gustare al ristorante o rielaborare a casa. Tutti gli itinerari proposti sono percorribili a piedi in ogni stagione dell’anno; variano dai 2 ai 5 chilometri e non presentano particolari difficoltà.

“Con questo progetto – sottolinea il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – proseguiamo nell’obiettivo di valorizzare il ruolo delle imprese tradizionali del commercio e della ristorazione nella storia e nell’identità delle città toscane. E, al contempo, cerchiamo di dare agli imprenditori idee e strumenti nuovi per stare sul mercato”.

A Pistoia l’itinerario “Quattro passi in città” tocca, oltre a botteghe e ristoranti, mete meno note ma non meno suggestive come la città sotterranea, il Museo di Palazzo dei Vescovi e la salita al campanile di piazza Duomo, da cui si gode una bella vista sulla città. A Bolgheri, l’invito è di scoprire tour alternativi a quelli legati al vino, per cui il piccolo borgo sulle dolci colline livornesi è conosciuto in tutto il mondo: dall’immancabile viale dei cipressi di carducciana memoria al castello della Gherardesca con la sua chiesa fino a piazza Alberto, con proposte di shopping nelle botteghe di lavanda o di pelletteria artigianale. A Poggibonsi, la camminata conduce a ritroso nel tempo: dal centro storico attuale alla scoperta dei resti della città medievale di Poggibonizzo, fino alla fortezza rinascimentale di Poggio Imperiale e all’Archeodromo che riproduce il preesistente villaggio carolingio.

A Lucca si potrà passeggiare nei luoghi della giovinezza del grande Maestro Giacomo Puccini, dalla sua casa natale alle chiese o ai locali che frequentava, unendo alle bellezze artistiche lungo l’itinerario la scoperta delle eccellenze enogastronomiche lucchesi. A Marina di Pisa il walking tour conduce i visitatori dalla foce dell’Arno al lungomare tra storia e prelibatezze, sempre con tanti consigli su come muoversi tra percorsi a piedi e brevi spostamenti con i mezzi pubblici. Infine, il percorso che si snoda nel borgo medievale di Roccatederighi, in provincia di Grosseto, promette di portare “alla scoperta delle leggende tra mura e sapori”

Dopo la presentazione alla stampa del percorso di Pistoia mercoledì 20 novembre, giovedì 21 novembre sarà la volta di quello di Bolgheri (LI), martedì 26 novembre di Poggibonsi e venerdì 29 novembre di Lucca. A dicembre, ultimi due appuntamenti con la stampa giovedì 5 a Marina di Pisa e giovedì 12 dicembre a Roccatederighi (GR).