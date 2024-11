(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 “Rigenerazione urbana nella Toscana diffusa”,15 novembre evento a

Lucignano (Ar)

Scritto da Lorenza Berengo, martedì 12 novembre 2024 alle 11:47

Dopo San Romano in Garfagnana (LU) e Pratovecchio Stia (AR), l’evento sulla

“Rigenerazione urbana nella Toscana diffusa” approda il 15 novembre

prossimo in Val di Chiana nel comune di Lucignano.

L’evento si svolgerà dalle ore 9 presso il Teatro Rosini di Lucignano e

sarà occasione di confronto, condivisione e aggiornamento sul tema, con

uno sguardo volto alle nuove opportunità fornite dai modelli innovativi di

utilizzo e gestione dei luoghi urbani.

In un panorama generale che vede in Regione Toscana un crescente interesse

verso i comuni meno popolosi e più distanti, quelli della “Toscana

diffusa”, il tema della rigenerazione urbana si pone ancora una volta non

solo come elemento di riqualificazione di spazi e immobili in disuso o

sottoutilizzati ma anche come fattore di inclusione sociale e volano per la

valorizzazione degli elementi identitari dei territori.

All’iniziativa in programma il 15 novembre interverranno il presidente

Eugenio Giani, gli assessori Stefano Baccelli (infrastrutture e governo del

territorio) e Serena Spinelli ( politiche sociali e edilizia residenziale

pubblica), la presidente di Anci Toscana Susanna Cenni e il direttore

Simone Gheri, il direttore dell’urbanistica e sostenibilità in Regione

Aldo Ianniello, tecnici ed esperti del settore. Prima delle conclusioni,

previste intorno alle 13,30, ci sarà anche un tavola rotonda dal titolo

“Rigenerazione urbana come strumento di inclusione sociale” alla quale

parteciperanno l’assessore Stefano Ciuoffo, Susanna Cenni, i sindaci

Raffaella Mariani (San Romano in Garfagnana e presidente dell’Unione Comuni

Garfagnana), Nicola Poli (Minucciano) e Tommaso Triberti (Marradi e

consigliere del presidente Giani per i piccoli borghi e comuni montani), il

presidente della Commissione per le aree interne in Regione Marco Niccolai,

L’obiettivo è individuare le prossime sfide per il miglioramento della

qualità della vita dei cittadini