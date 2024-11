REGIONE: LA PRESIDENTE TODDE INCONTRA A VILLA DEVOTO IL PROCURATORE GENERALE E IL PROCURATORE DI CAGLIARI

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 12 novembre 2024 – La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha incontrato questa mattina a Villa Devoto, il Procuratore Generale, Luigi Patronaggio, e il Procuratore di Cagliari, Rodolfo Sabelli.

Durante la riunione è stata fatta un’analisi di carattere generale intorno ai problemi della Sardegna dai temi della crisi economica alla precarietà del lavoro, dallo spopolamento fino alla digitalizzazione degli uffici giudiziari e alle pesanti carenze di organico degli stessi. In alcune realtà, come Nuoro e Tempio Pausania, queste raggiungono picchi del 62% e 50%. Proprio per questo motivo le parti si impegneranno, già dalle prossime settimane, a lavorare su progetti di digitalizzazione degli uffici giudiziari con il supporto della società In house Sardegna IT e del miglioramento dell’offerta dei tirocini ASPAL, con particolare attenzione agli incentivi per le realtà più periferiche. Ma anche dell’attivazione di percorsi formativi rientranti nell’ambito del Servizio Civile Regionale e l’individuazione di un Accordo Quadro fra Regione Sardegna e Ministero della Giustizia per favorire sinergie che superino le carenze di organico. “La Regione vuole promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini”, ha commentato la presidente Todde.

​

Ufficio Stampa Regione Sardegna