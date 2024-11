CAMERA: RUSSO (FI), CANCELLATE 28% NORME IN VIGORE, AVANTI CON SEMPLIFICAZIONE

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

“Cancelliamo in un colpo solo il 28% delle norme attualmente in vigore: messe in fila riempirebbero 40 km di carta. Con il disegno di legge Abrogazione di norme prerepubblicane aboliamo più di 30 mila leggi che risalgono al lasso di tempo tra 1861- 1946, erano state scritte per regolare la vita di un Paese diviso e contadino che la nostra mente fatica addirittura a immaginare. L’ipertrofia legislativa di cui siamo malati – come Paese – genera confusione e inutili sovrapposizioni e questo eccesso si è rivelato più un ostacolo al perseguimento della legalità che il suo contrario. La burocrazia non è solo un limite alla libertà dei cittadini e un ostacolo alle imprese, ma anche un costo. Il lavoro svolto dalla ministra Maria Elisabetta Casellati, che ha avuto il via libera dalla Camera dei deputati, e’ particolarmente prezioso ed è il risultato di due anni di lavoro, frutto di una selezione certosina svolta – per la prima volta – anche con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale. Continueremo a sostenere ogni iniziativa del ministro e del governo nella direzione della semplificazione e della delegificazione”.

Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Costituzionali, intervenendo alla Camera dei deputati per il voto finale sul disegno di legge per l’abrogazione delle norme pre repubblicane.

