(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 MIGRANTI. PELLICINI (FDI): I GIUDICI RISPETTINO LE LEGGI E LE DECISIONI DELL’ESECUTIVO IN TEMA DI PAESI SICURI

“Continua il fuoco di sbarramento di parte della magistratura contro la politica del governo in tema di lotta all’immigrazione clandestina. Ancora una volta, infatti, i giudici romani non hanno convalidato il trattenimento di alcuni immigrati portati nel centro di permanenza per il rimpatrio in Albania. Siamo attoniti in quanto i tribunali dovrebbero limitarsi ad applicare la legge e rispettare le decisioni dell’esecutivo, che ha il diritto di stabilire la lista dei Paesi sicuri per i migranti. Il governo Meloni comunque non si fermerà e andrà avanti con convinzione nella difesa dei confini nazionali e nel contrasto all’immigrazione incontrollata e illegale”. Lo dice Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia.