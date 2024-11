La carenza di ordini pesa sull’economia tedesca: Quasi la metà delle aziende manifatturiere in difficoltà

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

L’economia tedesca sta attraversando un periodo di forte sofferenza a causa di un significativo calo degli ordini. Un nuovo rapporto dell’Istituto Ifo di Monaco di Baviera, pubblicato lunedì, rivela che circa il 41,5% delle aziende tedesche ha segnalato una mancanza di ordini nel mese di ottobre, un dato in aumento rispetto al 39,4% registrato a luglio. Questo tasso rappresenta uno dei valori più alti dal periodo della crisi finanziaria globale del 2009, evidenziando la criticità della situazione attuale.

Il settore manifatturiero in grave difficoltà

Nel settore manifatturiero, il quadro è particolarmente allarmante: quasi la metà delle aziende (47,7%) ha dichiarato di soffrire per la mancanza di ordini. Questo dato è preoccupante non solo per la sua entità, ma anche perché riguarda settori strategici per l’economia del Paese, come l’ingegneria meccanica, l’industria metalmeccanica e il comparto elettrico, che sono pilastri tradizionali della produzione industriale tedesca.

“La situazione è grave,” ha commentato un portavoce dell’Ifo, spiegando che questi comparti industriali rappresentano una parte rilevante delle esportazioni e dell’occupazione in Germania. La mancanza di ordini in questi settori potrebbe quindi avere effetti a catena sull’intero sistema economico tedesco, compromettendo crescita e stabilità.

I servizi non sono immuni

Anche il settore dei servizi mostra segni di difficoltà, sebbene in misura meno accentuata rispetto al settore manifatturiero. La percentuale delle aziende di servizi che segnalano una carenza di ordini è aumentata leggermente, passando dal 31,2% di luglio al 32,1% in ottobre. Pur non essendo colpito con la stessa intensità, questo settore non è immune alla crisi, e il calo della domanda potrebbe riflettersi anche qui, con conseguenze negative sull’occupazione e sulla redditività delle imprese.

Un contesto economico complesso

La Germania sta affrontando una combinazione di fattori economici sfavorevoli: l’aumento dei prezzi energetici, l’instabilità geopolitica legata alla guerra in Ucraina, le incertezze sul commercio globale e le difficoltà delle catene di approvvigionamento, che incidono pesantemente sulla domanda internazionale. Le politiche energetiche adottate negli ultimi anni, come la chiusura delle centrali nucleari e la transizione verso le rinnovabili, hanno esposto il Paese a una maggiore vulnerabilità, soprattutto in tempi di crisi.

Inoltre, la crescente concorrenza internazionale, insieme a un rallentamento della crescita in molti mercati chiave, sta erodendo la competitività delle aziende tedesche, con un impatto significativo sulla loro capacità di acquisire nuovi ordini.

Prospettive future: Un quadro incerto

Con quasi la metà delle aziende manifatturiere tedesche che segnalano un calo degli ordini, le prospettive per il prossimo periodo appaiono cupe. Gli analisti dell’Ifo avvertono che senza una ripresa della domanda, il settore industriale tedesco potrebbe continuare a ridimensionarsi, con implicazioni serie per il mercato del lavoro e la crescita economica complessiva del Paese.

Gli esperti auspicano misure governative per sostenere le imprese in difficoltà, come incentivi fiscali, agevolazioni sul costo dell’energia e programmi di sostegno all’export per aiutare le aziende a superare questa fase critica. Tuttavia, una ripresa robusta sembra difficile senza una stabilizzazione della situazione economica globale, elemento su cui la Germania ha un’influenza limitata.

In conclusione, la Germania si trova ad affrontare una sfida economica complessa e multidimensionale. La mancanza di ordini è un campanello d’allarme che sottolinea la necessità di interventi strategici per salvaguardare la salute del settore produttivo e sostenere la crescita economica del Paese in un momento di grande incertezza globale.