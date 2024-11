Camera di Deputati: Agenda di domani martedì 12 novembre

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDÌ 12 NOVEMBRE

PRESIDENTE

📌10 Sala del Cavaliere incontro con il Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Theodoros Rousopoulos.

📌11 Studio del Presidente incontro con l’Ambasciatore del Messico, Carlos Garcìa de Alba

AULA

📌11 Svolgimento di una interrogazione.

📌14 voti:

📍Ddl ratifica Convenzione GCAP

📍Mozioni Sclerosi multipla

📍Mozioni Aree interne

📍Ddl Abrogazione norme prerepubblicane

A seguire

📍Discussione generale DL Sicurezza operatori sanitari

COMMISSIONI

📌9_Covid_audizioni

📌9.30_Moby Prince_audizione di Cristoforo Maresca, allievo ufficiale di macchina sulla nave “Agip Abruzzo” all’epoca del disastro

📌9_Femminicidio_audizioni

📌12_Cultura_audizione di Giacomo Lasorella, presidente AGCOM, sulle prospettive dell’editoria

📌12.30_Affari esteri_audizione in tema di terre rare di Laura Cozzi, direttrice per la sostenibilità, la tecnologia e le prospettive dell’Agenzia Internazionale per l’Energia

📌12.30_Attività produttive_audizioni di esperti in tema di economia dello spazio

📌14.30_Copasir_audizione di Bruno Frattasi, Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

EVENTI

📌10.30 Sala Matteotti Convegno: “Trieste 1954. Il ritorno alla Madre Patria”

📌12 Sala del Refettorio: “Cerimonia conclusiva dell’anno Lozoraitis per la storia della diplomazia lituana all’estero”. Partecipa il Vicepresidente Mulé. Diretta webtv.

📌15 Sala dela Regina Convegno: “Il valore sociale del pubblico impiego nel SSN”

📌15.30 Nuova Aula dei Gruppi parlamentari: “Cerimonia di apertura della /X0 edizione del Digital Italy Summit”

📌17 Sala del Refettorio: “Cerimonia di assegnazione del premio Riccardo Bramante”

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione Intergruppo Salute del Cervello. Annarita Patriarca

📌13 Export per gli Stati Uniti per la tutela della produzione italiana. Christian Diego Di Sanzo

📌16 Game changer: presentazione libro. Fabrizio Benzoni

📌17.30 Presentazione dell’edizione 2024 Social Football Summit. Andrea Volpi