(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 Dichiarazione Stampa del Segretario Generale del Siap

Giuseppe Tiani

*Bologna: Tiani (Siap) La polizia non prende ordini dai manifestanti *

In riferimento a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa, riguardo

alle aggressioni subite dai poliziotti durante le manifestazioni che si

sono svolte ieri a Bologna, puntualizzo nel merito che il segretario del

Siap Bologna sentiti i delegati sindacali del Reparto Mobile di Bologna

personalmente, ha smentito le fantasiose e a tratti volgari ricostruzioni

degli avvenimenti rappresentati dai media nazionali e locali. Ciò premesso,

si puntualizza che la manifestazione organizzata dal Movimento nazionale

rete dei patrioti d’Italia per la giornata di sabato 9 novembre è stata

oggetto di approfondito esame del comitato provinciale dell’ordine e della

sicurezza pubblica, sede delle autorità preposte ad analizzare gli elementi

oggettivi di valutazione per la delicata decisione finale rispetto

all’eventuale divieto della manifestazione. La materia è delicatissima e

complessa, non si può comprimere il diritto di manifestare ai cittadini

fondamento di ogni democrazia liberale, rispetto al colore dei manifestanti

o per posizioni politiche non condivise, se accadesse questo saremmo in una

dittatura. Le Autorità di Ps e i poliziotti a partire dalla riforma del

sistema sicurezza che ha istituito la moderna polizia di stato con la

L.121/81 si esprimono da sempre in maniera terza e alla luce di fatti ed

elementi oggettivi, una modalità tecnica che esula dal colore dei governi,

infatti al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha partecipato il

sindaco di Bologna Lepore, che al momento non risulta essere etichettato

dai benpensanti come pericoloso fascista. Quindi il comitato presieduto dal

Prefetto, unanimemente ha ritenuto che la manifestazione potesse svolgersi

previa mediazione con gli organizzatori. La Questura e i funzionari

preposti hanno mediato tanto che, il percorso e la durata della

manifestazione, è stata ridotta e delocalizzarla fuori dall’area storica

cittadina. Da sindacalista dei poliziotti e già poliziotto Digos evidenzio,

che le interlocuzioni preventive e di rito e, più in generale, ogni opera

di mediazione con gli organizzatori, poste in essere dalla questura e dai

funzionari preposti alla piazza, hanno consentito uno svolgimento senza

turbative della manifestazione. Diversamente le aggressioni ai poliziotti,

sono state operate da delinquenti armati del mondo anarchico e antagonista

che non avevano dato preavviso all’autorità di pubblica sicurezza, come

prescritto dalla legge che deve valere sempre e per tutti non a fasi

alterne. Alla luce di tali considerazioni si possono trarre le opportune

valutazioni, rispetto alle estemporanee affermazioni rilasciate da

soggetti politicamente schierati, che probabilmente non avendo esperienze

di servizio idonee hanno rilasciato gravissime dichiarazioni, che offendono

tutti i poliziotti al servizio del paese e dei cittadini. In parlamento

dovrebbe rispondere chi, ipocritamente e in colposo silenzio, avvalla di

fatto e politicamente la violenza armata degli anarchici e degli

antagonisti, dileggiando cosi i lavoratori di polizia che sono al servizio

della legge e della democrazia per la sicurezza dei cittadini.

Roma, domenica 10 novembre 2024

Nota per i signori Giornalisti, Il Siap è uno dei tre sindacati

maggioritari e storici della Polizia di Stato, rappresenta 15.000 iscritti

che vanno dalla qualifica di agente a quella di questore della repubblica.