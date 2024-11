(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 Bergamini: “Italia San Marino legate da profonda amicizia. Uniti per rafforzare Ue e affrontare sfide”

“E’ con grande piacere che porto il saluto di Forza Italia al vostro XXII Congresso. Saluto il segretario Venturini e il presidente Valentini e tutti voi che, dopo le elezioni del 9 giugno dalle quali siete usciti rafforzati, avete nuovamente la responsabilità del Governo, in un momento storico con grandissime complessità che deve vederci tutti uniti per rispondere alle grandi sfide che sono rivolte all’Occidente spesso da forze ostili che non amano il nostro modo di vivere, pensare e di essere”.

Così Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e Responsabile Esteri del partito, in un videomessaggio in occasione del XXII Congresso della Democrazia Cristiana di San Marino.

“Forza Italia vuole portare un messaggio di grande unità al vostro Congresso ma non solo. Siamo vostri amici, siamo al vostro fianco e, da partner della grande famiglia del Ppe di cui facciamo parte, riteniamo che voi come noi abbiate una grandissima responsabilità, per rafforzare il percorso europeo e far sì che la grande famiglia liberale, popolare, garantista e democratica, possa continuare a guidare un percorso non facile ma necessario, per tornare ad un’Europa più competitiva, forte e autonoma, che creda sempre di più in se stessa e non debba affidarsi ad altri se non alle proprie capacità, competenze e alla propria storia”, ha aggiunto.

“Italia e San Marino sono legate da profonda amicizia e da sempre vicinissime e ci auguriamo di esserlo sempre di più, grazie anche al vostro operato. Un saluto anche a Luca Beccari che ha lavorato molto all’accordo di Associazione con l’Unione europea, un passaggio per San Marino molto importante, perché permetterà di cogliere tante opportunità, di contare di più, di avere più voce nell’esprimere le proprie esigenze e necessità. Vi auguro buon lavoro a nome di Forza Italia, del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani e di tutti i liberali e democratici, garantisti, atlantisti ed europeisti che sono al vostro fianco”, ha concluso.

