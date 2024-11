VARIAZIONE DI BILANCIO: FONDI E SOSTEGNO PER L’AGRICOLTURA

(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 09 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 9 novembre 2024 – “Stanziamenti importanti che aiuteranno a riequilibrare situazioni di criticità offrendo necessario supporto ai comparti e valorizzando le nostre preziose risorse.

“Non siamo mai stati indifferenti, non siamo mai stati a guardare, ma sempre ad ascoltare, e non siamo rimasti inermi nemmeno di fronte a fenomeni climatici incontrollabili e al diffondersi dell’epidemia. La Regione, e l’assessorato dell’agricoltura in particolare, ci sono e questa importante variazione di bilancio lo dimostra appieno – dichiara l’assessore Gian Franco Satta -. La Giunta ha infatti approvato nuovi interventi strategici per sostenere e rilanciare il settore agricolo e agropastorale della nostra Isola. Ulteriori passi verso il miglioramento di una condizione ultimamente vessata dalle contingenze (siccità e “Blue Tongue” fra le altre) cui rivolgo e rivolgiamo con grande attenzione il nostro interesse”.

Impossibile non occuparsi di riserve idriche e prevenzione incendi: “Abbiamo stanziato 10 milioni di euro per la creazione di riserve ad hoc nel primo caso e di strutture funzionali alla piena operatività nel secondo. Investimento essenziale per proteggere il territorio e garantire l’approvvigionamento d’acqua”. E a proposito di emergenza idrica, 3 milioni di euro sono stati destinati alle aziende agricole d’Ogliastra che, colpite dalla crisi della scorsa estate, hanno subito perdite significative. Spazio in variazione anche ai Consorzi di bonifica con 10 milioni di euro assegnati per migliorare proprio l’efficienza nell’uso delle risorse idriche. Fondi cui si aggiunge un contributo straordinario di ulteriori 6 milioni di euro per aiutare le suddette strutture a portare avanti interventi urgenti e migliorare i servizi per il territorio. Infine: 3 milioni di euro destinati alle aziende agricole di tutto il territorio regionale colpite dalla siccità della scorsa primavera/estate.

Ma non solo, perché lo sguardo si rivolge anche alla viabilità rurale con il via libera agli interventi di manutenzione della rete stradale rurale realizzati dall’Agenzia Laore Sardegna. “Strade rurali migliori rendono più agevole il lavoro degli agricoltori e la vita della comunità rurale” dice Satta. E a proposito di infrastrutture, 600mila euro sono stati destinati agli Ippodromi di Sassari e Ozieri per manutenzione, adeguamento e realizzazione nuove opere “Riteniamo sia fondamentale per rilanciare le attività ippiche” prosegue l’assessore.

Comparto apistico: tramite l’Agenzia Laore saranno stanziati 3,5 milioni di euro a supporto dei produttori di miele: “Parliamo di eccellenze, un altro settore vitale per l’ecosistema e l’economia rurale sarda”.

In tema di Agris Sardegna 1 milione di euro (contributo straordinario) è stato stanziato per spese operative e gestionali delle aziende e dei laboratori di ricerca, con particolare attenzione ai rincari amministrativi. E c’è ancora il recupero fondi del bando Ucraina, pari a 8,5 milioni di euro da usare per incrementare le concessioni già richieste dai produttori, a rafforzare così il sostegno al settore agricolo regionale.

“Abbiamo a cuore lo sviluppo della dimensione enoturistica e oleoturistica sarda, per questo 1 milione di euro servirà alla valorizzazione delle attività correlate, un grande passo funzionale alla promozione del patrimonio eno-gastronomico, attrattore forte di un turismo sostenibile” è il commento di Gian Franco Satta rispetto il sopra citato intervento. E per restare in tema: rete di enoturismo sarda, 300mila euro la rafforzeranno puntando su promozione e formazione dedicata ai produttori.