(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 08 novembre 2024 Un nuovo ingresso per Piazza Adua, Giani: “Pronti alla ricapitalizzazione

di Firenze Fiera”

Scritto da Pamela Pucci, venerdì 8 novembre 2024

Piazza Adua, area di accesso al Palazzo degli Affari ed al Palazzo dei

Congressi di Firenze, da oggi ha un nuovo ingresso. L’intervento

urbanistico ed architettonico, curato da Firenze Fiera, è stato presentato

oggi in occasione dell’inaugurazione della nuova porta di accesso alla

piazza. Presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il

presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, la sindaca del Comune di

Firenze Sara Funaro, il presidente della Camera di commercio di Firenze

Massimo Manetti. Presenti anche numerosi rappresentanti del mondo

economico, congressuale e fieristico del territorio.

“Ho sempre molto creduto in Firenze Fiera – ha detto il presidente Giani

nel suo intervento – e nella vocazione fieristica ed espositiva della

città di Firenze, per questo sono lieto oggi di partecipare

all’inaugurazione del nuovo accesso di piazza Adua, intervento che rende

più bella, oltre che più sicura e più funzionale, l’area fieristica”.

“Firenze Fiera è una società che ha sostanzialmente raddoppiato i

propri utili negli ultimi anni. Certo, abbiamo alle spalle l’esperienza del

Covid, ma mentre in quegli anni si parlava quasi di un de profundis, oggi

vediamo una società che chiude in attivo i suoi conti e fa di Firenze una

vetrina per congressi ed esposizioni di ogni genere. Ricordiamo quando la

Fortezza era arrivata ad esprimere solo la mostra dell’artigianato e Pitti,

mentre oggi vediamo un intenso fiorire di manifestazioni, tanto che la

Regione ha pronta una ricapitalizzazione da 6 milioni di euro”.

L’intervento edilizio – realizzato grazie ad un lavoro di squadra fra

Regione Toscana, Comune di Firenze, Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti

e Paesaggio di Firenze e Firenze Fiera – ha permesso l’istallazione ex novo

davanti alle porte di accesso del Palazzo degli Affari di un’ampia

pensilina rivestita in acciaio, realizzata conforme alle linee

architettoniche novecentesche del palazzo progettato dall’architetto

Pierluigi Spadolini, edificio interamente ristrutturato e riaperto l’11

luglio 2022, che rappresenta la punta di diamante dell’offerta congressuale

fiorentina per eventi associativi e corporate.

La nuova struttura, utilizzata per proteggere gli ingressi del palazzo

dalle intemperie e come luogo di sosta per i congressisti e visitatori che

accedono al quartiere, aggiunge prestigio e decoro all’ingresso di uno dei

più importanti poli fieristico-congressuali italiani, riscattando un’area

precedentemente penalizzata dall’utilizzo improprio durante le ore diurne e

notturne, tenuto conto della prossimità con la stazione di S. Maria

Novella. A completamento è stata installata una porta scorrevole per

l’accesso carrabile e pedonale, oltre la quale è stata montata una grande

lastra vetrata in direzione di via Valfonda con affaccio sul giardino, che

potrà essere utilizzata come supporto per gli spazi promozionali e di

comunicazione degli eventi.

Il nuovo ingresso di Piazza Adua (che è stato progettato e realizzato

dall’architetto Elio Di Franco e dall’architetto Giuseppe Cacozza di

Politecnica), è solo l’ultimo di tutta una serie di interventi realizzati

da Firenze Fiera in questi ultimi mesi, come il camminamento in cemento

architettonico per facilitare l’accesso alle tre strutture che prospettano

sul giardino (Palazzo degli Affari, Limonaia e Palazzo dei Congressi).