Provincia di Rimini/PUBBLICATO IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LA VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI DI INTERESSE PROVINCIALE

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 PUBBLICATO IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LA VALORIZZAZIONE

DELLA SENTIERISTICA E DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI DI INTERESSE PROVINCIALE ANNUALITA’ 2024

E’ stato pubblicato il bando per la concessione di contributi a interventi di manutenzione ordinaria su sentieri e percorsi escursionistici e a favore di iniziative di promozione territoriale che contribuiscono alla valorizzazione e alla conoscenza dell’ambiente e dell’entroterra.

Le risorse stanziate per il 2024 ammontano a complessivi 20 mila euro.

La scadenza per la presentazione delle domande è mercoledì 20 novembre.

Tutte le informazioni sul sito web della Provincia di Rimini.

Il Responsabile dell’Ufficio Stampa

Vincenzo Terlizzi