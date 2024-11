(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 Lega: Barabotti, ennesimo vandalismo a nostra sede Firenze. Solidarietà a militanti fiorentini

Roma, 4 nov. – “Ennesimo episodio di violenza contro la nostra sede di Firenze, in viale Corsica. Nella notte, infatti, degli ignoti vandali hanno cercato di forzarne la porta per entrare. Lo scopo, non essendoci niente da rubare all’interno, è chiaro: pura intimidazione. Ma la Lega non ha paura e non si farà spaventare. Andremo avanti con i nostri militanti più determinati di prima, nella speranza che le Forze dell’Ordine, con l’ottimo lavoro che li contraddistingue, sapranno rintracciare i colpevoli”.

Così il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti.