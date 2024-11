Agenda delle principali attività del PE – Settimana 04-08 novembre

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

Settimana 04-08 novembre: audizioni di conferma dei Commissari designati

Lunedì 04

Audizioni dei commissari designati

Audizione del Commissario designato /Šefčovič/*

Audizione del Commissario designato /Micaleff/*

Audizione del Commissario designato /Hansen/*

Audizione del Commissario designato /Tzitzikostas/*

Dopo l’audizione del Commissario designato / Šefčovič:*/

Dopo l’audizione del Commissario designato Micaleff*

Dopo l’audizione del Commissario designato /Hansen/:*

Dopo l’audizione del Commissario designato / Tzitzikostas*/

Agenda della Presidente** 14.00, Bruxelles,* Incontro con il il Managing Partner di Ernst and Young, Julie Teigland* e il Country Managing Partner di EY Malta e Cipro, Ronald Attard* 15.00, Bruxelles, *Incontro con il Presidente del Consiglio nazionale svizzero Eric Nussbaumer* 15.45, Bruxelles,* Incontro con il Ministro degli Affari Esteri dell'Unione Europea e della cooperazione della Spagna, José Manuel Albares Bueno*

Commissione parlamentare** / 15.00-18.45 – *SPAAK 1A02/

Link alla diretta

Martedì 5

Audizioni dei Commissari designati

Audizione del Commissario designato McGrath*

Audizione della Commissaria designata Zaharieva*

Audizione del Commissario designato Jørgensen*

Audizione della Commissaria designata Šuica*

Dopo l’audizione del Commissario designato Jørgensen*

21.30-22.00 – *sala JAN 4Q2

Dopo l’audizione del Commissario designato Brunner*

Commissario designato Brunner* Link Ebs [49]

Commissione parlamentare** / 16.00-18.30 – *SPAAK 1A02/

Link alla diretta

Mercoledì 6

Audizioni dei Commissari designati

Audizione del Commissario designato */ Lahbib*/

Audizione della Commissariaa designata De */ Albuquerque*/

Dopo l’audizione della Commissaria designata De*/ Albuquerque*/

17.30-18.00* – /sala JAN 2Q2/ Dopo l’Audizione del Commissario designato / Kadis*/

17.30-18.00* -/ sala JAN 4Q2/

Dopo l’audizione del Commissario designato / Síkela*/

Agenda della Presidente** 10.30, Bruxelles, *Incontro con Presidente del parlamento albanese Elisa Spiropali* Commissioni parlamentari** / 11.00-12.30 – *SPAAK 1A02/

Commissione per il controllo dei bilanci*

Link alla diretta

/ 14.30-18.30 – *SPAAK 1A02/

Giovedì 7

Audizioni dei Commissari designati

Audizione del Commissario designato * Hoekstra*

Audizione della Commissaria designata * Kos*

/09.00-12.00 – sala JAN 4Q2 – commissione //AFET/* / Link alla diretta – [85] Link EbS [86] / None [87]

Audizione del Commissario designato Dombrovskis*

Dopo l’audizione del Commissario designato Hoekstra*

Dopo l’audizione del Commissario designato Kos*

Dopo l’audizione del Commissario designato Serafin*

Agenda della Presidente** Budapest*, Riunione della Comunità politica europea

Commissione parlamentare** / 09.00-12.00 – *SPAAK 1A02/

Link alla diretta

Venerdí 08

Agenda della Presidente

Bruxelles,* Intervento alla riunione informale dei capi di Stato* o di governo* dell’UE –>