(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 https://www.aduc.it/articolo/aduc+lettera+mensile+novembre+2024_38349.php

————————

Aduc – lettera mensile – Novembre 2024

Informazione indipendente per aiutare utenti e consumatori ad aiutarsi.

Articoli e notizie quotidiane: https://www.aduc.it/

Consulenza e assistenza online e in presenza: http://www.aduc.it/info/consulenza.php

(qui in formato pdf: https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2024/novembre/letteraNovembre2024.pdf)

La nota politica

Aduc è un servizio e una palestra di idee ed opinioni. Per fare il punto sullo scorso mese di Ottobre, crediamo possa essere utile l’elenco dei titoli di editoriali ed articoli che abbiamo pubblicato. Tormenti, curiosità, speranze, denunce di come osserviamo Italia, Europa e Pianeta e cerchiamo di far partecipi chi ha scelto di seguirci, partecipare e darci queste opportunità. E’ un elenco lungo, ma non è noioso.

Automotive e non solo. La furia distruttrice di alcuni capitalisti suicidi – Quando il potere ha difficoltà cambia le leggi di riferimento – Natalità in calo. Le inutili e dannose politiche delle istituzioni – Legge di bilancio. Si delinea lo Stato che vorrebbe galleggiare… ma lo fa male – Il Paese dei creduloni…. ministri e non solo – Il 7 ottobre dei consumatori – I disastri climatici cambiano anche la demografia. L’assenza della politica – Aborto e papa cattolico. Chi opera per il benessere del genere umano? – Inflazione in leggera crescita in un mercato sempre condizionato dal calo degli energetici. Grazie Europa – Mancato pagamento di una rata del preliminare di vendita: non sempre è inadempimento – Contro l’inverno demografico. Idee dalla Cina. L’irriverente – Il Condominio. L’amministratore deve comunicare ai creditori i dati dei condòmini morosi – Pillole di diritto. Il figlio disoccupato maggiorenne non deve essere mantenuto – Come le musiche pubblicitarie

influenzano gli acquisti (e perché possiamo ancora cantarle decenni dopo) – Halloween. Il gioco e l’esorcista cristiano. L’irriverente – I cani e i bambini. I cani e le elezioni – La libertà finanziaria può essere un obiettivo per tutti? – Italia paradiso fiscale per auto aziendali inquinanti: 16 miliardi l’anno di esenzioni – Incentivi auto Firenze. Flop ecologico e politico – Dazi auto elettriche. Entra in vigore il protezionismo. L’inizio della fine – Energia nucleare. Pro, ma non nel mio giardino….. e io pago! – Marijuana in Usa e in Italia. La fine di pregiudizi ed ideologie? – Il concetto di Massa Monetaria – Pannicelli caldi? Legge di Bilancio e natalità in Italia –

Microbiota sorprendente. Batteri intestinali per alleviare il dolore – Prezzi energia e governanti. Un disastro – Due dei maggiori quotidiani Usa non sostengono un candidato presidenziale. Come muore la democrazia – La truffa dello specchietto. Manuale di attenzione e sopravvivenza – Ue. Il nuovo approccio alla concorrenza – Il prezzo del proibizionismo sulle droghe. Settimana da 22 a 28 Ottobre 2024 – Osservatorio disservizi dal 22 al 28 Ottobre. L’Italia che non funziona. Pubblica amministrazione ed energia in vetta – Comprerai meno bottiglie di plastica? – Firenze. Tassa di soggiorno. Una forma di ristoro ai cittadini – In Uruguay, il narcotraffico logora il porto di Montevideo – Resistenza passiva come reato. L’opinione contro di un giurista protestante – Cannabis. Ti pago se non fumi…. – Legge di bilancio. Il loffio punto di partenza. Vedremo in corso d’opera – L’abbraccio dell’America alla marijuana – Il punto di vista protestante sull’interruzione volontaria di

gravidanza – Canone Rai previsto in aumento. Si può anche non pagare in assoluto – Europa. On.Salis e lotta per giustizia e Stato di diritto – I gatti fanno bene alla salute? – La finanza potrebbe essere parte della soluzione alla crisi della biodiversità mondiale – Consumo responsabile: troppo caro per i poveri, non abbastanza per i ricchi – Scatta l’abbandono di animali per il cane lasciato sotto il sole e strozzato dalla catena – Divieto maternità surrogata. Il vizietto violento di chi vuole imporre il proprio credo – Quando un proibizionista scopre che i ragazzi si drogano – Titoli di Stato e criptovalute. Due pesi e due misure contro concorrenza e mercato – Lo spazzolino da denti è pieno di microorganismi. Il lato oscuro del bagno di casa – L’Unione europea dell’Italia…. dipende… – Il prezzo del proibizionismo sulle droghe. Settimana da 15 a 21 Ottobre – Fusione nucleare e IA. I boss tecnologici sopravvalutano… – Banche e spese/commissioni di incasso illecite?

Ricorso Antitrust – Osservatorio disservizi dal 15 al 21 Ottobre. L’Italia che non funziona. Pubblica amministrazione e telecomunicazioni in vetta – Irriverenti perle quotidiane – Imparare a conoscere Dio dai cani. L’esperienza di un monastero ortodosso a New York – Quel diavolo di un cane – Il caos migranti. Decidere – L’Italia apra alle terapie psichedeliche nel fine vita. Firma l’appello – Laicità dello Stato. Evitare di fare confusione, il caso Figline-Fi – Nuoto. A Figline-Fi un corso per le donne musulmane – Business dei canili, i numeri dell’illegalità e degli sprechi – La moda dei gatti bulli – Tassi d’interesse in calo. Che vuol dire e cosa accadrà – Maternità surrogata. Le forze del bene hanno sconfitto quelle del male… – Con un pet meno stress e più difese immunitarie. Sondaggio Aisa-Swg – Consegna documenti condominiali e compenso amministratore – Legge di Bilancio. Metodo: il futuro non ci appartiene – Cartello narcos messicano Sinaloa. Le nuove violenze

– Rendimenti eccezionali con le azioni: il caso di Tesla – Assegnazione casa coniugale: che succede in caso di nuova convivenza? – Quante bici a Firenze. Il Comune fa cose inutili – Mi sono iscritta al servizio di posta elettronica nel 1995. Me ne pento ancora – Carne coltivata. Si va avanti nonostante i ‘niet’ degli oscurantisti – Donne senza figli: i gatti non c’entrano – Marsiglia. La DZ Mafia, piccoli narcos con ambizioni mafiose – Nuovi sviluppi della tomografia acustica. Scanner alla velocità della luce – Telefonino smarrito o rubato. Cosa fare prima e dopo – 8 morti al giorno per incidenti stradali. Continuare a non legalizzare le droghe e non usare i soldi risparmiati per la reale insicurezza? – Diabete tipo 1. Terapia con cellule staminali lo inverte. Prima mondiale – Rendere i cani più felici: 5 consigli per una vita migliore – Il prezzo del proibizionismo sulle droghe. Settimana da 8 a 14 Ottobre – Osservatorio disservizi dal 8 al 14 Ottobre. L’Italia che non

funziona. Pubblica amministrazione ed energia in vetta – Mangiare meno può aiutare a vivere più a lungo? – Il governo può convincere le persone ad avere più figli? Il caso Giappone – Ristoranti costosi. Le responsabilità dei consumatori e non tutti nascono signori – Irriverenti perle quotidiane – Accudire i cani. Protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia per lavori di pubblica utilità – Guardare il cane può collegare i cervelli di entrambi. Una ricerca grazie a Lsd – L’insostenibile leggerezza del ministro Pichetto, che costruisce il radioso (o radioattivo?) futuro nucleare italiano senza avere la capacità di gestirne il passato – FiPiLi, incidenti e code da oltre 50 anni: storia della strada “maledetta” della Toscana (e dei “dannati” che la devono percorrere) – Firenze. La ztl del centrodestra – Auto elettriche. L’impossibile desiderio di una politica distratta – Nuove tasse. Dicono di no. La carota e il bastone – Quanto costa ricaricare un veicolo

elettrico in Europa – Auto elettriche. Il baratro dei consumi e della politica – Investimenti. Vivere con l’incertezza. Parte V – Firenze. Decisioni creative quanto illecite a spese dei contribuenti – Narcos decapitano neo-Sindaco. Rabbia e disgusto in Messico – Bus turistici a Firenze. Quando la memoria può far difetto – Avere un cane fa bene alla salute? – L’irriverente. Nuovi bonus. Non ditelo a Salvini, Meloni e Giorgetti – Si prosciugò e la vita di allora fu cancellata. Mediterraneo distesa salata – 7 ottobre 2023 –ma anche 7 ottobre 1571– una riflessione profonda sul perché ci ritroviamo oggi in questo mondo devastato – Telemarketing telefonico sempre più truffaldino e intrusivo. Vietarlo!! – Viaggi in Medio Oriente. Lasciar perdere… – Il prezzo del proibizionismo sulle droghe. Settimana da 1 a 7 Ottobre – Osservatorio disservizi dal 1 al 7 Ottobre. L’Italia che non funziona. Pubblica amministrazione ed energia in vetta – I funghi sono i beniamini della

sostenibilità – Irriverenti perle quotidiane – Bonus bici a Firenze. Demagogia per il potere e piste disastrate – Irriverenti perle quotidiane – Aduc -lettera mensile- Ottobre 2024 – Acqua siciliana. I Gattopard – Alimenti vegetali e carnivori. Come alimentare la confusione per il malessere di tutti – Un quarto di secolo di eutanasia e suicidio assistito – Psichedelici senza il viaggio – Irriverenti perle quotidiane – I problemi delle ferrovie. Responsabilità e regime – No alle carceri minorili. L’appello dell’associazione ‘A buon diritto’ – Il pedone disattento che cade ha diritto al risarcimento. Cassazione – 4 ottobre. Giornata mondiale animali… a cui vogliamo tanto bene che ce li mangiamo – Il convivente di fatto è un familiare a tutti gli effetti. Corte Costituzionale – Salute mentale, minori e indennità di accompagnamento – Arbitro Controversie Finanziarie (ACF). Sintesi delle decisioni della settimana dal 23 al 29 Settembre 2024 – Legalizzazione cannabis. Il futuro

è prossimo? – Narco in Messico. Una nuova battaglia con la nuova presidenza? – Le confezioni degli alimentari e il passaggio delle sostanze chimiche. Contaminanti dai contenitori – È possibile selezionare le azioni migliori? Il caso di Palantir

Aduc,

1- sul piano esecutivo

* le multe dei Comuni per fare cassa (soprattutto autovelox) continuano e, impugnate davanti ad un giudice di pace, si ottiene successo. Con la novità di sentenze di Cassazione che hanno ribadito l’illiceità di tutte le installazioni autovelox: la legge perché queste macchinette non siano illecite c’è, ma continuano a mancare i decreti attuativi.

* imperversano i problemi coi gestori di servizi di telecomunicazioni ed energia;

* rimborsi da commercianti che hanno violato i contratti di acquisto;

* accordi per contese condominiali.

* attivo un servizio di recupero del mal-pagato per le rate di mutui nel periodo 2005-2008, che seguivano un tasso euribor ritenuto errato (troppi soldi) da Antitrust e Cassazione. La cosa non è semplice ma i legali Aduc sono al lavoro;

2- sul piano informativo e denuncia

articoli, editoriali, notizie e vignette pubblicate su http://www.aduc.it, Facebook/Meta e Twitter/X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nello scorso OTTOBRE abbiamo:

– pubblicato su web e social 176 TRA ARTICOLI E NOTIZIE;

– inviato 16 NEWSLETTER SETTIMANALI a chi si è specificamente iscritto alle stesse (Avvertenze [generalista], Salute, Droghe e Investire Informati): https://www.aduc.it/info/newsletter.php

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I NUMERI CHE CI HANNO CONSENTITO TUTTO QUESTO DURANTE OTTOBRE