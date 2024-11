(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 Report. Speranzon (FdI): Vergogna per ennesimo attacco politico

“Esprimo piena solidarietà ad Antonella Giuli, professionista trasversalmente riconosciuta come tale, vittima oggi dell’ennesimo attacco pretestuoso di Report. È vergognoso che in una trasmissione televisiva della Rai vengano stilate liste di proscrizione dettate più che da vocazione giornalistica, da mera partigianeria politica. La sinistra allo sbando e abbandonata dagli elettori riversa il proprio rancore facendo disinformazione contro l’avversario politico. Questo è un utilizzo indecente del servizio pubblico radiotelevisivo”.

Lo dichiara in una nota il vicecapogruppo vicario dei senatori di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, componente della commissione di Vigilanza Rai.

