Roma, 3 Novembre 2024

REPORT, FOTI (FDI): A.GIULI PROFESSIONISTA APPREZZATA. PERFIDIA COLPIRLA ANCHE COME MAMMA

ANCHE COME MAMMA*

“Nel suo imbarazzato e imbarazzante post di autodifesa, Ranucci non

soltanto mente sostenendo di non avere accusato Antonella Giuli di

assenteismo (basta riguardare la clip del suo inviato Mottola, per smentire

la smentita), ma oltretutto la chiama più volte “Alessandra Giuli”. Ora,

delle due l’una: o Ranucci continua a mandare sconclusionati pizzini

intimidatori (il fratello di Antonella è il ministro Alessandro Giuli),

oppure con i suoi ripetuti lapsus Ranucci ci conferma nell’idea di essere

caduto preda di una autentica ossessione patologica, della quale un buon

analista saprebbe dare adeguate spiegazioni e per la quale dovrebbe

suggerire una conseguente terapia. A pensar male, ma non sia mai, potremmo

perfino suggerire che siano vere entrambe le ipotesi. Ad Antonella Giuli,

la cui professionalità e’ trasversalmente apprezzata e riconosciuta, va la

più piena solidarietà dei deputati di Fratelli d’Italia, disgustati non

solo per vederla obiettivo di un attacco tanto sconsiderato quanto

meschino, ma anche in quanto colpita con inusuale perfidia nel ruolo di

mamma”.

Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

