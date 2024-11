Report. Berrino (FdI): Linciaggio ad personam su servizio pubblico

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

“Ogni domenica sera sul servizio pubblico radiotelevisivo va in onda il giornalismo militante di Report, trasmissione che ha evidentemente come cifra distintiva gettare fango verso coloro che reputa avversari politici. L’attacco ad Antonella Giuli annunciato per oggi non è diritto di cronaca, ma becero linciaggio ad personam. Ranucci e i suoi, tuttavia, debbono farsene una ragione: gli italiani diffidano dei loro servizi pretestuosi, come ha dimostrato l’esito favorevole al centrodestra del voto regionale domenica scorsa in Liguria, nonostante Report avesse propinato in pieno silenzio elettorale l’ennesima trama politica. Solidarietà ad Antonella Giuli”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, componente della commissione Vigilanza Rai.

