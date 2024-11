(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

METRO C. MOZIONE IN ASSEMBLEA CAPITOLINA: NO AI TAGLI NELLA LEGGE DI BILANCIO, ROMA VA TUTELATA

“Roma non può essere considerata come una città come le altre e va aiutata a crescere e svilupparsi come la sua storia, la sua cultura e il suo posto nel mondo, meritano”, così affermano in una nota i consiglieri capitolini Yuri Trombetti, presidente della commissione Patrimonio, e Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, firmatari di una mozione presentata in Assemblea Capitolina.

“La Capitale d’Italia ha il diritto di essere tutelata e il governo Meloni, così come la Regione Lazio, devono trovare la soluzione e i correttivi adeguati affinché i tagli lineari per oltre 425 milioni di euro, che il Governo avrebbe previsto con la prossima Legge di Bilancio, non colpiscano quelli previsti per la Metro C, come denuncia drammaticamente il sindaco Gualtieri”, proseguono i due consiglieri capitolini, “impedendo nei fatti la realizzazione della chiusura dell’anello ferroviario di Roma e privando così un intero quadrante della città, quello compreso nella tratta Clodio-Auditorium-Farnesina, di un’infrastruttura di trasporto strategica e renderebbe più complessa e costosa anche la tratta Venezia-Clodio”.

“Siamo vicini e sosterremo, anche con una mozione ufficiale in Assemblea Capitolina, tutti gli sforzi del sindaco Gualtieri e della sua Giunta per scongiurare il possibile taglio dei finanziamenti per le tratte T2 e T1 e l’eventualità che, a causa di questi tagli, le talpe per la costruzione della galleria vengano calate da Piazza Bainsizza e non più dalla stazione Farnesina. Tutto ciò non soltanto aumenterebbe i costi della tratta T2, ma comporterebbe la realizzazione di un cantiere nel pieno centro della città, a Prati, con gravissimi disagi per più di un decennio e che tutti i cittadini consideravano oramai scongiurato grazie alle promesse, a quanto sembra false, del Governo Meloni”, concludono Trombetti e Zannola.