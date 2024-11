Enrico Fabbro : ” Berlinguer e la Politica di oggi, un confronto necessario”

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 Ieri sera sono andato al cinema per vedere il film “Berlinguer – La grande ambizione”. Ho scelto una foto di un uomo che saluta i compagni con il “saluto romano” invece del pugno chiuso. Questa immagine rappresenta a mio avviso molto bene il personaggio Enrico Berlinguer, un uomo e politico che ha guidato il Partito Comunista Italiano fuori dalla logica e dai finanziamenti sovietici del dopoguerra.

Berlinguer è stato un esempio di onestà intellettuale, parlando sempre da segretario e mai da leader, affrontando temi come il lavoro, la case, la salute e prendendo sempre le distanze da chi pregiudizialmente rifiutava il dialogo.

Personaggi come Berlinguer, Moro e Almirante, nonostante le loro differenze, avevano carisma e gli italiani riconoscevano il loro ruolo. Oggi, il disprezzo per la politica e i politici è alto, come dimostra il calo di affluenza alle urne.

La politica avrebbe bisogno di segretari competenti che parlano con la gente, piuttosto che di leader influencer che troppo spesso parlano da soli o peggio straparlano.

Il film è stato una bella pagina di storia, con molti nostalgici del PCI presenti in sala, che hanno applaudito timidamente alla fine, alcuni con gli occhi gonfi di emozione. Non sono mai stato comunista né del PD, ma rispetto profondamente chi ha vissuto la politica con passione e sente la mancanza di un mondo di idee e confronto che forse non tornerà più. È stata una bella serata dalla quale esco con una domanda: perchè in sala l’età media superava abbondantemente i 50 anni? La risposta ce l’ho, ma la tengo per me.

