CAMPANIA, FOTI(FDI): PD BIFRONTE SUL TERZO MANDATO GOVERNATORE

“Il Pd in Campania, nonostante il no deciso della segretaria Schlein,

spiana la strada al terzo mandato del governatore uscente. La questione ci

mostra un PD bifronte: mentre i suoi parlamentari hanno votato contro il

terzo mandato, i Consiglieri regionali della Campania votano a favore.

Dobbiamo dunque ritenere che esiste un Pd a Roma e un Pd a Napoli? Che sia

una forma di autonomia differenziata in salsa Schlein? Ciò che comunque e’

chiaro e’ il fatto che mentre la segretaria del PD si illude di chiamare a

se’ tutte le opposizioni, nei fatti neppure riesce a tenere unito il suo

partito, che all’evidenza anche sul terzo mandato dei governatori ha due

posizioni contrapposte. Lungi da noi mettere il dito “tra moglie e marito”

, ma pare evidente che, anziché attaccare il governo Meloni e la

maggioranza- che unita e compatta lavora per contrastare l’immigrazione

illegale, destinare più risorse alla sanità, pensare a famiglie ed imprese

– meglio farebbe a risolvere le beghe di casa propria”.

Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

